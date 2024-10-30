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中文热架起连心桥 百万青年争当“桥上人”

2024年10月30日09:01 | 来源：新华网
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这是第十七届“汉语桥”世界中学生中文比赛现场（10月28日摄）。新华社发

这是第十七届“汉语桥”世界中学生中文比赛现场（10月28日摄）。新华社发

　　新华社天津10月29日电 题：中文热架起连心桥 百万青年争当“桥上人”

　　新华社记者宋瑞、刘润芝

　　“‘中文为桥，天下一家’，这是我参加此次比赛最大的感悟。”日前举办的第十七届“汉语桥”世界中学生中文比赛上，获得全球总冠军的老挝选手梁享英感慨良多。“我因中文结识了世界各国的朋友，与他们结下了深厚友谊。”

　　28日，第十七届“汉语桥”世界中学生中文比赛和第四届“汉语桥”世界小学生中文秀在天津落下帷幕。102个国家和地区的181名选手在中国度过一段难忘时光。

　　自2002年首次举办以来，“汉语桥”系列中文比赛累计吸引160多个国家和地区的170多万名青少年参加，7000余名外国青少年来华参加全球总决赛，每年观看“汉语桥”比赛的世界各地观众达上亿人。

10月28日，第十七届“汉语桥”世界中学生中文比赛选手在台上展示才艺。新华社发

10月28日，第十七届“汉语桥”世界中学生中文比赛选手在台上展示才艺。新华社发

　　中文作为世界上最古老的语言之一，仍保持着蓬勃的生命力。在世界各国与中国的交往之多、交流之广、交融之深前所未有的今天，世界对中文的学习需求愈发旺盛，承载着中华文明的语言历久弥新、熠熠生辉。

　　“‘汉语桥’已成为促进各国民心相通的‘文化之桥、友谊之桥、心灵之桥’。”教育部中外语言交流合作中心主任郁云峰表示，在全球化时代掌握中文，掌握中国哲学和智慧，解锁中国发展的秘密，就意味着拥有更多与世界对话的机会。

　　18岁的美国参赛选手卫凯森对此感同身受。“我的母语是英文，其他选手的母语可能是法语、俄语、西班牙语，但我们的共同语言是中文，这很奇妙。”卫凯森说，在他的学校，中文课程颇受欢迎。

　　格鲁吉亚小学生选手戴萨的妈妈曾来中国留学，如今是当地的一名中文老师。“我们当地学习中文的学生越来越多。”戴萨妈妈说。

　　今年9月底，教育部副部长吴岩在一场新闻发布会上介绍，已有85个国家将中文纳入国民教育体系，国际中文学习者和使用者累计已超过2亿人。195个国家和地区留学生来华求学，其中学历生比例提高到60%以上。

　　海外中文考试也热度不减。美国参赛选手卢小乐的爸爸卢正树就从事中美留学教育工作。在他看来，报名中文考试的人数在美国语言考试中颇有分量。

　　数据显示，今年上半年，全球约有18万人参加了少儿汉语考试（YCT）、汉语水平考试（HSK）和商务汉语考试（BCT）等各级别中文考试。

　　来自意大利的朗伯平在米兰国立大学孔子学院学习中文，他刚通过HSK四级考试，“汉语桥”比赛结束后，中文水平再次精进的他决定去考五级，目标是未来到中国留学。

　　不少教育机构也瞄准海外中文教育的热度进行布局。新东方于2021年8月推出“比邻中文”，大力教育旗下“瓜瓜龙启蒙”推出面向海外少儿人群的华文启蒙课，科大讯飞在2022年6月入股AI陪伴式中文学习平台跳跳龙。

　　18岁的温琳来自莫桑比克，她仅在当地孔子学院学习了4个月的中文，便入围本届“汉语桥”全球决赛。平时，她的自学“秘诀”是看中文电视剧、短视频、网文等。

10月25日，“汉语桥”选手在天津霍元甲学校的操场上学习舞龙。新华社记者 李然 摄

10月25日，“汉语桥”选手在天津霍元甲学校的操场上学习舞龙。新华社记者 李然 摄

　　热门中文歌曲、影视剧、游戏、网络文学、短剧等“走红”海外，让海外受众更加生动直观地感受中文的魅力。

　　中国音像与数字出版协会今年7月发布的《2023年度中国网络文学发展报告》显示，2023年，中国网络文学出海作品（含网络文学平台海外原创作品）总量约为69.58万部（种），同比增长29.02%。

　　各地与中国的文化交流和经济活动日渐增加，外交官、中文老师、国际工程师等架起中外友谊桥梁的相关职业也受到欢迎。“汉语桥”比赛结束后，很多选手表示学中文让他们看到更广阔的世界，他们的未来都与中国有关。

　　“中美关系非常重要，我会说中文，就能当中美两国的一座桥梁。”卫凯森说。

　　成为“桥上的人”也是“汉语桥”选手们共同的心声。

(责编：崔译戈、徐祥丽)

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