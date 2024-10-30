新华社北京10月29日电（记者林红梅、王秋韵）随着通信与导航、人工智能等技术的发展，航运自动化、少人化和无人化已成为国际航运业发展追求，智能航运时代已经到来。这是中国航海学会常务副理事长、国际航联高级副主席张宝晨在国际航行学会联合会世界大会开幕式上说的。

29日，国际航行学会联合会世界大会在北京举行，大会主题为“扩大导航应用 赋能人类未来”。

中国航海学会理事长何建中在致辞中表示，我国北斗系统的服务用户现已超过10亿，并与其他国家和地区的卫星导航系统实现了兼容共用。未来导航技术将致力于为人们提供更精准的导航指引和更个性化服务。

张宝晨在开幕式上介绍了无人驾驶船舶——海上自主水面船舶的导航需求。他说，海上自主水面船舶对导航提出了一系列新的需求，从现在开始的五到八年，是无人驾驶船舶及其相关技术发展重要阶段，面临技术、标准、规则等体系重构等多重任务。

美国、意大利、波兰、荷兰专家分别就导航技术应用的最新发展、海洋技术发展、飞机导航等主题进行演讲。

非政府国际科技组织国际航联成立于1957年，在全球航海领域扮演着重要角色，不仅推动了导航技术的发展和进步，还促进了卫星导航、移动通信、物联网及人工智能等相关技术在陆海空天多个领域的应用。其注册地在荷兰，有正式会员28个，多为各成员国的航海或导航学会。

何建中介绍，我国于1988年以中国航海学会名义加入国际航联。中国航海学会成立于1979年，是我国发展航海科技事业的重要社会力量。

本次大会由中国航海学会承办，相关学会协会支持。来自美国、英国、意大利、荷兰、埃及、日本等国家的国际航联成员代表、中外院士专家、论文作者和嘉宾等300多人参会。

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