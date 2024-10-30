新华社苏瓦10月29日电 综述｜英联邦会议聚焦奴隶制遗留问题 英方回避道歉与赔偿

新华社记者郭鑫惠

两年一度的英联邦政府首脑会议日前在太平洋岛国萨摩亚首都阿皮亚举行。其间，非洲、加勒比国家以及太平洋岛国与会代表敦促英国等欧洲国家为殖民时期贩卖奴隶作出赔偿。英国国王查尔斯三世未在会上作出道歉，英国首相斯塔默则试图避免在奴隶制遗留问题上涉及赔偿。

英联邦是由英国和已经独立的前英国殖民地或附属国组成的联合体，目前包括56个国家。英联邦政府首脑会议由成员国轮流主办，今年的峰会于10月21日至26日在萨摩亚举行。奴隶制的遗留问题成为今年会议的主要议题之一。

会议发布的联合公报在涉及奴隶制相关表述上非常简短，且模糊、空泛。联合公报说，关于奴隶制的遗留问题，“现在是时候进行有意义、诚实和互相尊重的对话，以建立一个公平的共同未来”，但声明中未提及应采取何种形式来赔偿。

贩卖奴隶和奴隶制是人类历史上最恶劣的侵犯人权行为之一，跨大西洋贩卖奴隶是其中最黑暗、最丑陋的一段历史。从15世纪到19世纪，大量非洲黑人遭绑架，被欧洲商人当作奴隶贩运到美洲。

根据英国议会网站资料，18世纪30年代，英国成为世界上最大的奴隶贸易国家。从1640年至1807年，英国船只运送了300多万非洲人，主要前往英国在北美和加勒比地区的殖民地。

美国咨询机构布拉特尔集团去年6月发布报告显示，那些进行奴隶贸易的国家应向美洲31个国家支付总金额达107.8万亿美元的赔偿。按照这一计算结果，英国须向14个加勒比共同体国家赔偿约24万亿美元。然而，英国长期以来一直拒绝为受奴隶制影响的国家提供经济补偿。

本次会议期间，不少与会的前英国殖民地国家领导人希望会议能致力于讨论奴隶制赔偿这一话题，敦促英国等欧洲国家为奴隶制支付经济赔偿，或至少作出政治表态，予以道歉。与会的加勒比共同体国家还试图推动在会后联合公报中，单独设立有关补偿性条款的章节，希望英国采取正式道歉、取消债务、援助解决公共卫生危机和扫除文盲等补偿措施。

圣文森特和格林纳丁斯总理拉尔夫·冈萨维斯等主张赔偿的领导人认为，奴隶制的遗留问题导致了广泛而持久的种族不平等。冈萨维斯对媒体表示，奴隶制遗留问题一直困扰着加勒比国家。“这些国家没有资金、没有培训、没有教育。”

巴哈马总理菲利普·戴维斯表示，现在是为残酷的奴隶制历史“寻求正义的时候了”。“我们都意识到跨大西洋奴隶贸易对被迫成为奴隶的非洲人及其后代造成的可怕影响，这需要正义。”戴维斯对媒体说，要求赔偿不仅仅是经济补偿，而且是要认识到几个世纪剥削的持久影响，并确保以诚实和正直的方式解决奴隶制的遗留问题。

然而，面对前殖民地国家的集体诉求，与会的英国首相斯塔默确认赔偿不会列入议程。他同时强调，对奴隶制遗留问题的讨论“不涉及金钱”，希望各方关注当前面临的挑战，例如气候变化，“而不是用大量时间讨论过去”。

英国国王查尔斯三世在会上也未就英国奴隶贸易历史作出道歉，而是要求与会代表“拒绝（发表引起）分裂的言论”。他说，没有人能改变过去，但我们必须吸取教训，并呼吁各国领导人寻找“创造性的方法纠正持续存在的不平等现象”。

前殖民地国家就英国历史罪责索赔的诉求由来已久。2023年11月，来自非盟和加勒比共同体的代表在加纳召开会议，一致同意建立一个全球基金，以推动欧洲国家对跨大西洋奴隶贸易期间被奴役的非洲人进行正式道歉及赔偿。然而，西方国家多年来普遍对赔偿问题避而不谈。

2007年，联合国以及非洲、美洲、欧洲等地区一些国家举行仪式，纪念废除跨大西洋贩卖奴隶200周年。联合国大会2007年12月通过一项决议，把奴隶贸易和奴隶制度列为人类历史上最严重的侵犯人权行为之一，决定自2008年起，将每年3月25日定为“缅怀奴隶制和跨大西洋贩卖奴隶行为受害者国际日”。

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