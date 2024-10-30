人民网郑州10月30日电（谢莹）10月29日，“行走河南·读懂中国河”媒体团成员走进位于河南郑州的银基国际旅游度假区。

银基动物王国作为度假区的核心乐园项目，总体占地约570000㎡，拥有六大特色主题区域和200余种、3000余只珍稀野生动物。在这里，游客们不仅可以穿梭于草原探险基地，还能驰骋探索开阔的草原河流，近距离邂逅草原模特长颈鹿，长鼻子使者大象，草原精灵羚羊，优雅化身冠鹤……游客们实现无障碍切换水陆模式的秘密在于该项目乘坐的神奇水陆两栖观光车。

着陆为车，下水化船。水陆两栖观光车驾驶室配有两个方向盘，大的用来在陆上开车，小的则为水上操控“船”的舵。据银基文旅集团市场公关郑瑞龙介绍，水陆两栖观光车于2020年8月正式投入运营，是游客来银基动物王国必打卡点位。目前共有10余辆两栖观光大巴及水牛造型两栖VIP专享车，可为全龄段的游客提供全方位的沉浸式体验，实现游客与野生动物零距离互动。

当前，河南郑州的银基国际旅游度假区已形成集吃、住、游、购、娱等服务全龄段家庭客群的“一站式复合型旅游度假目的地”，在度假区游客们可以游览体验包括冰雪世界、动物王国、黄帝宫御温泉、乐海水世界、摩天轮和冰雪主题酒店等一系列全国首创的硬核文旅产品。

郑州银基动物王国水陆两栖观光车。景区官方供图

郑州银基动物王国水陆两栖观光车驾驶室。人民网 谢莹摄

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