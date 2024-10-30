人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

着陆为车 下水化船 ：体验神奇的银基动物王国水陆两栖观光车

2024年10月30日08:56 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网郑州10月30日电（谢莹）10月29日，“行走河南·读懂中国河”媒体团成员走进位于河南郑州的银基国际旅游度假区。

银基动物王国作为度假区的核心乐园项目，总体占地约570000㎡，拥有六大特色主题区域和200余种、3000余只珍稀野生动物。在这里，游客们不仅可以穿梭于草原探险基地，还能驰骋探索开阔的草原河流，近距离邂逅草原模特长颈鹿，长鼻子使者大象，草原精灵羚羊，优雅化身冠鹤……游客们实现无障碍切换水陆模式的秘密在于该项目乘坐的神奇水陆两栖观光车。

着陆为车，下水化船。水陆两栖观光车驾驶室配有两个方向盘，大的用来在陆上开车，小的则为水上操控“船”的舵。据银基文旅集团市场公关郑瑞龙介绍，水陆两栖观光车于2020年8月正式投入运营，是游客来银基动物王国必打卡点位。目前共有10余辆两栖观光大巴及水牛造型两栖VIP专享车，可为全龄段的游客提供全方位的沉浸式体验，实现游客与野生动物零距离互动。

当前，河南郑州的银基国际旅游度假区已形成集吃、住、游、购、娱等服务全龄段家庭客群的“一站式复合型旅游度假目的地”，在度假区游客们可以游览体验包括冰雪世界、动物王国、黄帝宫御温泉、乐海水世界、摩天轮和冰雪主题酒店等一系列全国首创的硬核文旅产品。

郑州银基动物王国水陆两栖观光车。景区官方供图

郑州银基动物王国水陆两栖观光车。景区官方供图

郑州银基动物王国水陆两栖观光车驾驶室。人民网 谢莹摄

郑州银基动物王国水陆两栖观光车驾驶室。人民网 谢莹摄

(责编：曹欣悦、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部