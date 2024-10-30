新华社北京10月29日电 以色列议会28日通过两项法案，断绝与联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处（近东救济工程处）关系，禁止该机构在以色列及东耶路撒冷从事相关活动。

以色列方面此举使国际社会对饱受战火摧残的巴勒斯坦民众的援助活动遭受进一步打压。巴勒斯坦和联合国方面予以谴责，以色列的西方盟友也表示反对。

“恐怖组织”？

以色列议会以压倒性多数表决结果通过法案，禁止近东救济工程处在以色列及东耶路撒冷“以直接或间接方式运营任何机构、提供任何服务、从事任何活动”。同时，以色列终止与近东救济工程处业已签署的协议，断绝与该机构官方接触。

据德新社报道，法案一度打算把近东救济工程处正式列为“恐怖组织”。提出法案的议员之一、执政党利库德集团成员尤利·埃德尔斯坦称，近东救济工程处与巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）“关系密切”，以色列“无法容忍”。

近东救济工程处成立于1949年，主要负责向生活在约旦河西岸、加沙地带以及约旦、叙利亚和黎巴嫩的巴勒斯坦注册难民提供人道主义救助、教育和医疗等服务。

以色列方面指认大量近东救济工程处巴勒斯坦雇员为哈马斯等巴方武装组织成员，且其中十多人直接参与去年10月哈马斯自加沙地带对以色列发动的袭击。

近东救济工程处在加沙地带约有1.3万工作人员。联合国方面说，根据调查，受到以方指认的人员中，部分人“可能参与了”袭击，因而将终止与他们的雇佣关系，但以方并未提供证据以证明大量近东救济工程处人员与恐怖组织有关联。

西方多国一度由于以方指认而暂停向近东救济工程处提供资金。目前，除美国外，其他国家已经恢复对该机构捐资。

“毁灭性后果”

冲突爆发一年多来，加沙地带约4.3万人在以色列的军事行动中死亡，多数是平民。当地陷入严重人道主义危机，约九成人流离失所，几乎所有人依赖援助生存。

联合国世界粮食计划署本月中旬发布的报告显示，加沙地带约86%的人口处于“危机”级或更严重的粮食不安全状态；约6%的人口处于更严重的“灾难”级粮食不安全状态。而且，这一情况今后数月或会进一步恶化，处于“灾难”级粮食危机的人数预计将增至近35万。

虽然以色列议会通过的法案只涵盖以色列和东耶路撒冷，但《以色列时报》指出，外界通往加沙地带和约旦河西岸的通道都处于以色列控制下，如果近东救济工程处无法获得以方通行许可或无法与以军协调，几乎不可能在上述两地从事援助活动。新一轮巴以冲突爆发以来，近东救济工程处已有200多名工作人员殉职；设立在加沙地带的设施中，三分之二部分或全部毁于战火。

联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯28日强调，近东救济工程处的作用“无可替代”，以方对该机构采取的相关措施可能给巴勒斯坦难民带来“毁灭性后果”，破坏巴以冲突的和平解决以及整个地区的和平与安全。

近东救济工程处主任专员菲利普·拉扎里尼说，以方做法“开创危险的先例，与联合国宪章背道而驰，违背以色列应按照国际法承担的义务”。以方再一次试图损害近东救济工程处的信誉，搞“集体惩罚”，只会加深巴勒斯坦人民的苦难。

以色列的西方盟友也在公开场合表示反对。

美国国务院发言人马修·米勒称，美方“深感忧虑”，曾劝告以方不要通过这些法案，“将视情况考虑下一步行动”。英国外交大臣戴维·拉米表示，以方这样做“完全错误”。德国政府说，近东救济工程处在东耶路撒冷、加沙地带和约旦河西岸将实际上“不可能”继续从事援助活动，以方法案“危及对数以百万计的人而言至关重要的人道援助”。（惠晓霜）

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