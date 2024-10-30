新华社杭州10月29日电（记者段菁菁）2024澜沧江—湄公河地方政府合作论坛暨历史文化名城对话会29日在杭州召开。来自柬埔寨、老挝、泰国、越南等国十余个城市的地方政府负责人以及中国国内多省市代表齐聚，共盼深化澜湄国家的地方合作。

“一江连六国，澜湄六国同为发展中国家，是永恒的友好邻邦、天然的合作伙伴。”中国人民对外友好协会秘书长孙学庆说，澜湄合作机制启动八年来，秉持“发展为先、平等协商、务实高效、开放包容”的澜湄精神，坚持互利共赢、共同发展，各领域合作成果丰硕、亮点纷呈，实现了澜湄地区双、多边命运共同体全覆盖，谱写了民心相亲的友好新篇章。

中国与湄公河五国的地方各界，正是推动澜湄地方合作开花结果的重要力量。以论坛举办地浙江为例，已与湄公河五国的12个地方政府缔结了友好关系，为促进浙江与湄公河五国人民的相知相亲奠定了坚实基础。此外，30多所浙江高校与湄公河五国高校建立了合作关系，1600多名留学生在浙江学习深造，为促进双方教育现代化、国际化增添新动能。

据介绍，由中国人民对外友好协会发起创办的澜沧江—湄公河地方政府合作论坛暨历史文化名城对话会，旨在发挥地方优势、培育合作新动能、夯实民意基础、推动文明互鉴，从民间层面为澜湄六国提供增进互信、加强合作、凝聚共识的有益平台。

泰国曼谷市政府常务秘书长万塔尼·瓦塔纳说，曼谷市很荣幸成为此次重要论坛的一员。“澜湄地区文化多样性丰富、历史悠久，为我们提供了加强联系、深化合作的独特机遇。论坛期间，我们每个城市都带来了宝贵的观点和经验，这对于我们共同应对挑战至关重要。”

“文化艺术扮演着人与人之间沟通的重要角色。”柬埔寨文化艺术部副国务秘书长金比农说，澜湄国家应在文化艺术领域加强合作。比如，在澜湄地区建立更多文学、博物馆、音乐、影视、戏剧、视觉艺术以及文化遗产保护与发展的合作项目。“这将帮助亚洲尤其是澜湄国家人民更好地了解和欣赏彼此的文化，为亚洲文明建立交流与学习平台，促进各地区的务实合作。”

据悉，本次论坛由中国人民对外友好协会主办、浙江省人民对外友好协会承办，以“弘扬澜湄精神，共建命运共同体”为主题，与会嘉宾围绕“凝聚发展共识 共绘美好蓝图”“发挥地方优势 推动务实合作”“深化文明互鉴 促进民心相通”三个分议题进行研讨交流。

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