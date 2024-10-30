新华社美国亚特兰大10月29日电 记者手记｜美国山核桃果农的收获季之忧

新华社记者徐兴堂 刘亚南 谢锷

10月是美国山核桃收获旺季，美国山核桃种植者协会前主席、赫德森山核桃公司首席执行官兰迪·赫德森却高兴不起来。成本上升、出口下降、利润减少……经历这几年行业困境，赫德森如今最大的愿望是“尽一切可能增加对华山核桃出口”。

美洲山核桃（碧根果）是北美原生的坚果品种。赫德森日前在位于美国佐治亚州南部的自家山核桃园接受记者采访时说，美国对华贸易战导致的高关税给美国山核桃出口带来极大冲击，使美国山核桃在国际市场上处于明显劣势。几年前他向中国出口山核桃时，价格比现在高出30%到40%。

记者5年前曾到赫德森的种植园采访，见证了不少变化。在这个收获季，他一边指挥着操作机器的工人，一边接受记者采访，呼吁降低关税，让中美双边贸易恢复正常。

“现在的价格让我们顶多有微薄利润。我们需要中国回来，直接从美国农民手里购买山核桃。”赫德森说。大约20年前，赫德森开始将山核桃卖到中国市场。“我讨厌关税，因为实际上关税会以更高的价格转嫁给消费者。”

美国南部15个州种植山核桃。近年来，果农、加工商和贸易商面临价格低、利润率低、投入成本上升、海外市场受挫等冲击，山核桃种植户为生存而挣扎。美国农业部下属国家农业统计局的数据显示，美国山核桃种植户2023年的平均销售价格为每磅1.68美元（1磅约合0.45千克），低于2022年的1.8美元和2021年的2.16美元。

美国佐治亚州专门从事山核桃贸易的伊斯特林山核桃公司合伙人威尔·伊斯特林说，在2018年美国对山核桃主要买家中国发起贸易战之前，山核桃的平均售价是每磅2.5美元至3美元。

伊斯特林在接受采访时说，他的公司今年向中国运送了大约200个集装箱山核桃，远低于贸易战前每年600到900个集装箱的数量。“价格低、无法批量出口到中国和成本上升严重损害了美国山核桃种植户的利益，使他们很难盈利。”他说。

赫德森认为，美国产山核桃不能卖到中国，受伤害的是美国果农。中国可以从世界其他地区购买山核桃，比如南非和墨西哥。与加税前相比，他的公司出口到中国的山核桃大幅减少约70%。

赫德森感叹，美国政府应该与中国合作，通过谈判解决争端，却并未这么做。

管理着3000英亩（1英亩约合0.4公顷）山核桃园的埃利斯兄弟山核桃公司联席总裁布拉德·埃利斯说，他希望美中两国能解决关税问题，回到自由贸易状态。

伊斯特林的公司曾主导美国山核桃对华出口。他表示，当地山核桃产业曾因中国庞大的市场而蓬勃发展。“我们希望看到美中关系恢复到可以让美国农产品进行自由贸易的水平，因为中国有庞大的消费市场。”

记者在采访中还了解到，美国近几年的高通胀严重损害了山核桃种植户的切身利益。埃利斯说，一磅山核桃只卖约2美元，而每英亩山核桃园的种植成本加起来要几百美元，“燃料和劳动力价格上涨使果农无法继续经营下去”。

此外，美国南部频发的飓风更是让果农感到雪上加霜。最近的飓风“海伦妮”使佐治亚州山核桃种植户遭受重大损失。佐治亚州山核桃种植者协会执行董事玛丽·布罗尔顿说，全州约三分之一的山核桃种植户受到“海伦妮”影响。初步数据显示，约4.8万英亩山核桃园受到影响，损失约40万棵山核桃树，损失产量达3600万磅。

今年72岁的赫德森说，他损失了30%到40%的果树，损失金额达数百万美元。“其中一个果园是我曾祖父在19世纪90年代种的，过去130多年里我们才失去了4棵树，而这次飓风几乎把所有的树都刮倒了。”

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