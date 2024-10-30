新华社北京10月29日电 世界自然保护联盟28日更新其濒危物种红色名录，把刺猬濒危级别从“无危”上调为“近危”。专家警告，造成刺猬数量锐减的头号因素是车祸。

根据最新评估，全球不少国家的刺猬数量锐减，包括英国、挪威、瑞典、丹麦、比利时、荷兰、德国、奥地利等国。英国牛津大学野生动物保护专家索菲·拉斯穆森告诉法新社，据评估，过去十来年，英国、瑞典和挪威的刺猬数量减少了35%至40%。

按拉斯穆森的说法，世界自然保护联盟此次将刺猬的濒危级别上调至“近危”，而这种动物的情形“已经非常接近‘易危’，也许下次评估就会被上调为‘濒危'”。

世界自然保护联盟濒危物种红色名录从20世纪60年代开始编制，是全球动物、植物和真菌保护现状最全面、最权威的名录。名录将物种划分为9个等级，按严重程度由高到低分别为灭绝、野外灭绝、极危、濒危、易危、近危、无危、数据缺乏、未予评估。

专家警告称，造成刺猬死亡的头号因素是车祸。此外，杀虫剂、作为食物来源的昆虫数量减少等因素也威胁刺猬生存。

拉斯穆森介绍，由于栖息地减少，刺猬更频繁地到人类活动区域觅食，很容易在路上被汽车碾死。刺猬遇到威胁时，往往先是一动不动评估形势，然后尽可能逃窜，但如果时间紧迫，则放弃逃窜，直接蜷缩成球。这种招数对付猫头鹰、狐狸等天敌颇为有效，但面对机动车则毫无用处，车辆碾死刺猬的事件屡见不鲜。

世界自然保护联盟当天在哥伦比亚卡利市举行的联合国《生物多样性公约》第十六次缔约方大会（COP16）期间举行新闻发布会，发布上述消息。（杨舒怡）

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