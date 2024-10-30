人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

频繁被车碾　全球刺猬濒危级别上调

2024年10月30日08:48 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京10月29日电 世界自然保护联盟28日更新其濒危物种红色名录，把刺猬濒危级别从“无危”上调为“近危”。专家警告，造成刺猬数量锐减的头号因素是车祸。

　　根据最新评估，全球不少国家的刺猬数量锐减，包括英国、挪威、瑞典、丹麦、比利时、荷兰、德国、奥地利等国。英国牛津大学野生动物保护专家索菲·拉斯穆森告诉法新社，据评估，过去十来年，英国、瑞典和挪威的刺猬数量减少了35%至40%。

　　按拉斯穆森的说法，世界自然保护联盟此次将刺猬的濒危级别上调至“近危”，而这种动物的情形“已经非常接近‘易危’，也许下次评估就会被上调为‘濒危'”。

　　世界自然保护联盟濒危物种红色名录从20世纪60年代开始编制，是全球动物、植物和真菌保护现状最全面、最权威的名录。名录将物种划分为9个等级，按严重程度由高到低分别为灭绝、野外灭绝、极危、濒危、易危、近危、无危、数据缺乏、未予评估。

　　专家警告称，造成刺猬死亡的头号因素是车祸。此外，杀虫剂、作为食物来源的昆虫数量减少等因素也威胁刺猬生存。

　　拉斯穆森介绍，由于栖息地减少，刺猬更频繁地到人类活动区域觅食，很容易在路上被汽车碾死。刺猬遇到威胁时，往往先是一动不动评估形势，然后尽可能逃窜，但如果时间紧迫，则放弃逃窜，直接蜷缩成球。这种招数对付猫头鹰、狐狸等天敌颇为有效，但面对机动车则毫无用处，车辆碾死刺猬的事件屡见不鲜。

　　世界自然保护联盟当天在哥伦比亚卡利市举行的联合国《生物多样性公约》第十六次缔约方大会（COP16）期间举行新闻发布会，发布上述消息。（杨舒怡）

(责编：崔译戈、徐祥丽)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部