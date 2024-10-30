新华社北京10月29日电 综合新华社驻外记者报道：以色列议会28日通过两项法案，禁止联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处（近东救济工程处）开展有关活动。巴勒斯坦以及美国、英国、法国等国谴责以方这一举动，称相关法案通过将对加沙地带等地区的人道主义援助工作带来灾难性后果。

据以色列媒体报道，以色列议会28日通过两项法案，其一是禁止近东救济工程处明年在以色列开展任何活动或提供任何服务，随后通过的第二项法案是关于断绝以色列与近东救济工程处的官方接触。

近东救济工程处28日谴责以色列议会通过上述法案。近东救济工程处发言人朱丽叶·图马表示，作为联合国会员国却要废除一个联合国机构，这“令人愤怒”，一旦以方法案予以实施，将给加沙地带和约旦河西岸部分地区的人道主义援助工作带来灾难性影响。

巴勒斯坦总统府28日发表声明，拒绝以色列通过的法案并谴责这是“违法行为”，认为以方这一举动显示“其在转向一个法西斯国家”。

巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）28日发表声明，对以色列通过法案禁止近东救济工程处开展有关活动予以谴责，称这是以色列对巴勒斯坦人民的侵略以及对巴勒斯坦难民回归家园权利的剥夺。

巴勒斯坦伊斯兰圣战组织（杰哈德）同日发表声明说，这一法案是以色列“种族灭绝战争的延伸”，也是以色列对巴勒斯坦人民采取的“罪恶政策”。

美国国务院发言人马修·米勒28日表示，美方对以色列有关禁止近东救济工程处继续开展活动的法案“深表关切”，敦促以方暂停执行该法案。

米勒说，当前，近东救济工程处在为加沙地带平民提供人道主义援助物资方面发挥着关键、重要且不可替代的作用，在为约旦河西岸乃至整个中东地区的巴勒斯坦人提供服务方面扮演重要角色。

他强调，“以方相关法案与美国现行法律和政策相冲突，美方将根据未来几天的事态发展考虑下一步举措。”

加拿大、澳大利亚、法国、德国、英国、日本和韩国外长发表联合声明说，如果近东救济工程处无法开展工作，包括教育、医疗和燃料分配等援助服务将在加沙和约旦河西岸受到“严重阻碍”，特别是将对加沙北部等地已急速恶化的人道主义局势造成“毁灭性后果”。

声明说，确保近东救济工程处向最需要的人群提供人道主义援助、有效履行其职责“至关重要”。声明敦促以色列政府履行国际义务，维持近东救济工程处的豁免权不受侵犯并使其履行责任，以促进工程处全面、迅速、安全和不受阻碍地提供各种形式的人道主义援助，以及向平民提供急需的基本服务。

近东救济工程处成立于1949年，主要负责向生活在约旦河西岸、加沙地带以及约旦、叙利亚和黎巴嫩的巴勒斯坦注册难民提供人道主义救助、教育和医疗等服务。去年10月新一轮巴以冲突爆发后，该机构在向加沙地带民众提供人道主义援助方面发挥了关键作用。

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