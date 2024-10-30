人民网布鲁塞尔10月30日电 （记者牛瑞飞）2024年是中华人民共和国成立75周年。为践行全球文明倡议，促进中西方文明交流互鉴，扩大中华文化国际影响力，中国文物交流中心、河南省文物局与荷兰公主庭院陶瓷博物馆合作，将于2024年10月26日至2025年5月26日在荷兰公主庭院陶瓷博物馆举办“一代女皇武则天展”。这是该展览首次在荷兰亮相。

1974年，由中国文物交流中心组织承办的“中华人民共和国出土文物展览”赴荷兰阿姆斯特丹国家博物馆展出。来自中国的221件/组文物向荷兰观众展示了源远流长的中国文化和博大精深的中华文明。时任荷兰女王朱丽安娜出席展览开幕式。展览展出50余天，接待观众11.5万人次，受到广泛好评。

50年后，“一代女皇武则天展”在曾作为荷兰王室先祖玛利亚·路易斯公主宫殿的荷兰公主庭院陶瓷博物馆盛大开幕，对增进西方观众中国文化认知与理解，推动中荷两国民心相通相融具有积极意义。展览汇聚了来自洛阳博物馆、龙门石窟研究院、洛阳市考古研究院、镇江博物馆、巩义市博物馆、河南博物院、偃师博物馆、新安县博物馆等8家文博单位的105件展品。采用第一人称视角，以武则天由一名普通女性成长为国家最高统治者的历程为脉络，通过陶俑、珠宝、铜镜、瓷器、金银瓶罐和杯盏等精美文物，结合唐代的时代背景、社会风貌，由武则天自述其坎坷辉煌的一生，将为广大荷兰观众揭开一代女皇的神秘面纱。

文化遗产承载灿烂历史和文明积淀，是人类文明交流互鉴的历史见证，是文化交往中最深沉的底色、最强烈的共鸣、最坚韧的纽带。愿以此次展览为契机，扩大加深中荷人文交流合作，继续在文化遗产保护修复、展览交流、考古研究、文物返还等多个领域，持续不断推动文明交流互鉴，共同守护传承属于全人类的宝贵文化遗产，不懈致力于促进国与国的文明对话、民与民的息息相通，为实现世界和平发展的美好明天作出新的贡献。

此次展览得到了中华人民共和国国家文物局、中华人民共和国驻荷兰王国大使馆和荷兰弗里斯兰省的大力支持，由中国文物交流中心、河南省文物局主办，荷兰公主庭院陶瓷博物馆、帕拉蒂纳文化集团承办，洛阳博物馆、龙门石窟研究院、洛阳市考古研究院、镇江博物馆、巩义市博物馆、河南博物院、偃师博物馆、新安县博物馆协办。

图为观众在参观“一代女皇武则天展”。中华人民共和国驻荷兰王国大使馆供图

图为观众在参观“一代女皇武则天展”。中华人民共和国驻荷兰王国大使馆供图

(责编：曹欣悦、杨牧)