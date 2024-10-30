人民网布鲁塞尔10月30日电 （记者牛瑞飞）27日，由世界中医药学会联合会教育指导委员会、欧洲针灸学院、广东药科大学主办，比利时浙江籍侨团联盟、比利时中医药联合会承办的首届中欧中医药论坛在比利时成功举办。比利时浙江籍侨团联盟聘请“人民英雄”张伯礼院士为高级顾问，比利时中医药联合会聘请张伯礼院士为首席顾问。

当天中午，比利时浙江籍侨团联盟与比利时中医药联合会在鲁汶市联合设宴，接待正在率团参加首届中欧中医药论坛的张伯礼院士一行及参会各国代表团负责人，双方进行餐叙，围绕中医药在欧洲的普及与推广展开交流。

比利时浙江籍侨团联盟主席傅旭海，第一常务主席杨丐镜，常务主席兼秘书长吴晓伟，常务主席徐伟，比利时中医药联合会会长、比利时浙江籍侨团联盟常务主席陶丽玲，比利时中医药联合会副会长兼秘书长孙培林参加餐叙活动。“人民英雄”国家荣誉称号获得者、中国工程院院士、国医大师、天津中医药大学名誉校长、世界中医药学会联合会教育指导委员会主席张伯礼，广东药科大学原校长、世界中医药学会联合会代谢病专委会会长郭姣，广东药科大学副校长肖炜等来自国内及欧美十多个国家的中医药协会负责人及中医专家学者参加。

比利时浙江籍侨团联盟主席傅旭海在致欢迎词时对大家到访比利时并出席论坛表示欢迎，他介绍说，比利时浙江籍侨团联盟由16家侨团组成，为比利时侨界防疫抗疫取得成功、为比利时和谐侨社建设和侨团发展做了大量有意义工作。“人民英雄”国家荣誉称号获得者张伯礼院士是全球华人心目中的抗疫英雄，为表达对张院士崇高的敬意，比利时浙江籍侨团联盟很荣幸聘请到张院士为高级顾问。他表示，近年来中医药在比利时的发展逐渐受到关注，随着中医药知识的传播和实践的推广，越来越多的比利时民众开始接受和使用中医药。首届中欧中医药论坛在比利时举办，特别有意义，必将推动中医药在比利时和欧洲的进一步发展。

张伯礼院士在简短致辞中感谢比利时浙江籍侨团联盟、比利时中医药联合会为筹备首届中欧中医药论坛所做的大量工作，感谢两家社团聘请他担任顾问。他表示，希望与各界一起共同努力，为推动中医药高质量传承与发展，为促进人类健康、改善全球卫生治理作出更大贡献。

比利时浙江籍侨团联盟主席傅旭海主席向张伯礼院士颁发聘书。比利时浙江籍侨团联盟供图

下午，首届中欧中医药论坛在布鲁塞尔举行，与会人士就中医药发展、中医药走向国际等议题进行深入研讨。中国工程院院士、天津中医药大学名誉校长张伯礼院士，中国驻欧盟使团公参马涛，广东药科大学原校长郭姣教授，广东药科大学副校长肖炜，比利时浙江籍侨团联盟主席傅旭海，欧洲针灸学院校长、比利时中医药联合会会长陶丽玲等出席。

首届中欧中医药论坛在布鲁塞尔举行，图为论坛现场。比利时浙江籍侨团联盟供图

来自国内中医界，比利时、美国、加拿大、英国、奥地利、意大利、荷兰、巴西、匈牙利、瑞士等欧美十多个国家中医界专家学者以及比利时中医爱好者近百人参加论坛。在论坛开幕式上，举行了聘任仪式，比利时浙江籍侨团联盟主席傅旭海向张伯礼院士颁发“比利时浙江籍侨团联盟高级顾问”聘书，比利时中医药联合会会长陶丽玲向张伯礼院士颁发“比利时中医药联合会首席顾问”聘书。

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