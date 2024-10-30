人民网巴黎10月29日电（记者何蒨）10月24日，云南省驻法国（巴黎）商务代表处在巴黎成功举办云南高原绿色农产品巴黎商洽会，云南省商务厅、财政厅及中国驻法国大使馆经商处领导出席并指导，云南省驻法国商务代表处与SIAL西雅国际食品展览会中国主办方在此次商洽会上达成了战略合作协议。

商洽会主题聚焦推广云南省高原绿色农产品，借助法国这一重要的欧洲消费市场拓展云南绿色农产品的国际化渠道。云南省商务厅外贸处副处长王焘在开幕致辞中，强调了对外贸易对经济发展的关键作用，并鼓励企业抓住全球市场的机遇，进一步扩大特色农产品的出口规模。

云南驻法商务代表处助力云南?原绿?农产品落地法国。云南驻法商务代表处供图

会上，云南企业代表积极发言，介绍了云南高原绿色农产品的生态优势与独特性，期望通过此次商洽会提升“云品”品牌知名度，推动云南农产品更加广泛地进入法国及欧洲市场。在云南省商务厅的指导下，此次八家云南企业以“云南高原绿色食品展台”形式亮相巴黎SIAL西雅国际食品展览会，展出多种特色优质食品。

为进一步推“云品出海”，法国国家品评鉴定酒类专家协会的奥利维·布舍和巴黎茶文化中心委员会专家杰瑞米·塔门分别进行了专业解读。两位专家认为，云南农产品在质量上具有竞争优势，但要想更好地打入法国市场，还需在产品的本地化、质量控制和消费者偏好适应等方面做出进一步优化。本次商洽会还特别邀请法国当地食品质检进口专家参与，并举办法国食品进口法规的专题讲座，通过线上直播平台扩大活动的影响力。

据记者了解，SIAL西雅国际食品展览会将协助云南省企业在法国及中国的上海、深圳等全球各地展出云南特色产品，提升云南省特色产品的国际市场曝光率，帮助云南省企业更好地了解国际市场需求及发展趋势，也将参与云南省食品企业推介会及相关洽谈会，推动云南企业与行业交流，提升贸易往来。

此次会议还举行了法国云南总商会揭牌仪式。这一平台的成立，将为云南在法国的商业交流与合作提供持续支持，并为更多云南企业搭建沟通合作的桥梁，助力中法经贸关系进一步深化。

云南省驻法国巴黎商务代表处主任李雪在采访中指出：“代表处将充分发挥协调和服务窗口的作用，积极推动云南高原绿色农产品在法国和欧洲市场的推广。作为云南省在法国唯一常设代表处，商务代表处不仅在促进中法经贸关系中扮演重要角色，也将为云南企业提供多方面的支持，帮助其在欧洲市场站稳脚跟。未来，代表处将加强与法国各界的沟通合作，搭建更加高效的交流平台，为提高云南农产品在国际市场上的知名度和竞争力贡献力量。”

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