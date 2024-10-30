人民网北京10月29日电 （记者邓洁）《大使回忆：中俄关系的难忘岁月》发布会今日在俄罗斯驻华大使馆隆重举行。俄罗斯驻华大使伊戈尔·莫尔古洛夫、俄罗斯外交部副部长安德烈·鲁登科、中国外交部部长助理刘彬、新华出版社社长匡乐成出席活动并致辞。

该书收录了中俄两国近20位资深外交官的文章。作者以轻松的笔触，回顾了各自求学和职业经历中的宝贵人生片断、亲历的重要事件，及两国交往中的感人故事，生动再现了中俄（苏）关系中的历史细节，表达了对两国关系发展广阔前景的信心。

莫尔古洛夫大使致辞。主办方供图

莫尔古洛夫大使对该书的出版给予高度评价。他指出，无论未来世界如何变化，俄中关系必将推动各国在相互尊重、信任、照顾彼此利益的基础上共同解决国际重大发展和安全问题。

俄罗斯外交部副部长鲁登科致辞。主办方供图

俄罗斯外交部副部长鲁登科表示，此书是对中俄建交75周年的最佳献礼。此书有助于将两国人民的优良传统、深厚友谊和相互尊重的精神传递给年轻一代。

中国外交部部长助理刘彬致辞。 主办方供图

中国外交部部长助理刘彬指出，通过此书能深切体会到两国外交官为国家和民族的崇高事业奉献的满腔热血。相信广大读者会从书中描述的中俄关系的难忘岁月获益良多。

新华出版社社长匡乐成致辞。 主办方供图

该书的出版方、新华出版社社长匡乐成表示，本书作者真实讲述了中俄两国在不同年代发生的重大事件的细节，深情回忆了两国人民睦邻友好的亲历故事，并从多个侧面客观反映了中苏中俄关系演变的发展轨迹，有助于深入了解中俄新时代全面战略协作伙伴关系的历史逻辑和内生动力，具有独特的学术价值和出版意义。

中俄资深外交官、学者、新闻媒体代表等70余人出席活动。 主办方供图

发布会期间播放了《世代友好历史瞬间》视频。视频再现了近半个世纪以来中俄外交官风雨同舟、密切配合，为推动两国关系不断发展所做的不懈努力。

中俄资深外交官和中俄关系研究专家、学者及新闻界代表70余人出席了新书发布会。

《大使回忆：中俄关系难忘的岁月》文集以分别以中文版和俄文版发行。俄文版发布会于今年9月在莫斯科举行。

与会嘉宾合影。主办方供图

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