人民网阿尔及尔10月29日电 （记者郝瑞敏、王传宝）当地时间10月27日，中国石油非洲公司在阿尔及利亚阿尔及尔第二大学举办教学设备交接仪式，中国驻阿尔及利亚使馆临时代办赵平盛、阿尔及尔第二大学校长拉赫曼尼以及中国石油非洲公司代表出席。这是中国在阿企业伸出援助之手，改善阿尔及利亚大学教学环境，助力当地教育事业发展。

中国驻阿尔及利亚使馆临时代办赵平盛（右一）和中企代表向阿尔及利亚大学捐赠。人民网记者 郝瑞敏摄

捐赠仪式上，中国石油非洲公司向阿尔及尔第二大学捐赠了投影仪、电脑和打印机等一批电子教学设备。中国石油非洲公司代表在捐赠仪式上表示，中国石油秉承“互利共赢”的合作理念与阿国长期开展石油合作，多年来，与当地政府及民众结下浓厚友谊，相信这批捐赠物资会对当地教育事业发展提供帮助，为当地教师和学生创造更方便、高效的学习环境。

阿尔及尔第二大学校长拉赫曼尼说，中阿两国友谊深厚，不久前阿尔及尔第二大学成立了阿尔及利亚首个中文系，也为两国人民加强沟通理解提供了新的平台。感谢中国企业对阿尔及利亚教育事业的贡献，长期以来，中国企业多次捐赠物资，向当地教育机构提供帮助，阿人民永远不会忘记中国朋友的善举。

中企向阿尔及利亚大学捐赠电教设备活动现场。人民网记者 郝瑞敏摄

中企向阿尔及利亚大学捐赠电教设备图片展。人民网记者 郝瑞敏摄

中国驻阿尔及利亚使馆临时代办赵平盛表示，中国石油是一家位于世界前列的国际石油公司，也是骨干的中国国有企业，支持当地教育事业发展是中国企业积极履行社会责任的具体体现，为促进两国经贸发展，深化两国传统友谊作出新的贡献。

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