人民网罗马10月30日电（记者 郑彬）日前，总部位于瑞士日内瓦的联合国贸易和发展会议（简称贸发会议）发布了2024年全球贸易和发展报告，呼吁在当前全球经济进入低增长新常态的背景下，各国应重新制定新的发展战略。同时国际社会应在多边主义框架下共同采取行动，进一步支持发展中国家的发展需求。

报告指出，当前全球经济正在进入低增长新常态。预计2024和2025年全球经济年增速仅为2.7%，低于2001至2019年间3%的年增长水平。而相比于发达国家，发展中国家的经济下行压力则更加明显，在过去十年，发展中国家年平均经济增速从此前的6.6%下降至4.1%，如果不考虑中国因素，这一数字仅为2.8%。而同期发展中国家的债务水平则增长了70%。贸发会议警告说，当前经济低增长率、高负债率以及投资疲软和全球贸易碎片化等不利因素进一步加剧了发达国家和发展中国家在发展上的差距，国际社会亟需寻求一种新的实现可持续发展的均衡方式。

贸发会议强调，当前发展中国家正面临全球供应链不稳、国际能源价格高涨、保护主义趋势上升以及社会服务支出增加等多重挑战叠加，导致发展中国家在政策制定上更难平衡。发展中国家应积极寻求新的发展路径，聚焦经济多元化发展、努力提高经济韧性并推动更具包容性的发展模式。

与此同时，报告也指出，不断发展的南南贸易和绿色转型为发展中国家提供了新的发展机遇。据统计，2007-2023年间，南南贸易额从2.3万亿美元增长到5.6万亿美元，增幅超过一倍。这使得广大发展中国家进一步降低了对传统贸易伙伴的依赖性，增强了区域经济融合。包括非洲和东盟等共同体都通过区域贸易和一体化协定，实施战略性产业政策，有效提高了应对全球贸易碎片化风险的能力，增强了经济韧性。而伴随着全球可再生能源和数字经济发展对关键原材料需求的大幅提升，也为非洲、拉丁美洲等地区各国经济发展提供了机会。

贸发会议在报告中强调，面对机遇和挑战，各国需重新考虑宏观经济和发展政策，加强对全球治理体系的改革，特别是要在多边主义框架下采取协调行动，支持发展中国家有效应对当前其所面临的债务、环境、贸易和投资等方面的挑战。对此，贸发会议秘书长格林斯潘则表示：“当前产业政策正在回归，各国需进一步提高指导和协调经济发展的能力。同时我们需要重新考虑全球发展战略，改革国际金融体系，履行多边主义承诺，为发展中国家提供更多切实支持。”

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