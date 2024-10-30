罗伯特·劳伦斯·库恩

通过进一步全面深化改革、推进中国式现代化，中国将迎来更加广阔的发展前景，为各国提供更多开放合作、共同发展的机遇

中国共产党二十届三中全会审议通过《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》（以下简称《决定》），提出300多项重要改革举措，涵盖推进中国式现代化的方方面面，既有对过去改革举措的完善和提升，也有根据实践需要和试点探索新提出的改革举措。

仔细阅读《决定》全文，有助于更好理解中国发展的经验与前景。中国坚持守正创新，既重视坚守根本，又敢于创新。中国高度重视制度建设，坚持全面依法治国，坚持改革和法治相统一。中国坚持系统观念，着力增强改革系统性、整体性、协同性。

过去30多年，我多次访问中国，对中国的发展进步印象深刻。中国推动经济社会发展全面绿色转型，在绿色循环低碳发展方面迈出坚实步伐。中国为推动民生事业发展付出不懈努力。数据显示，中国基本医疗保险参保人数约13.34亿人，基本养老、失业、工伤保险覆盖人数分别达到10.75亿人、2.45亿人、3.03亿人，建成了世界上规模最大的社会保障体系、医疗卫生体系。在发展中保障和改善民生是中国式现代化的重大任务。围绕就业、教育、医疗、养老、住房等诸多方面，《决定》作出重要部署，旨在不断提高人民生活品质。

新质生产力是读懂当前中国发展的关键词。高质量发展是中国全面建设社会主义现代化国家的首要任务，发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点。《决定》就健全因地制宜发展新质生产力体制机制作出专门部署，具有重要意义。

发展新质生产力需要以科技创新推动经济转型发展，包括运用新技术改造提升传统产业，加快培育发展新兴产业和未来产业。加强关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术创新，建立未来产业投入增长机制，引导新兴产业健康有序发展，深化科技体制改革……这些努力将帮助中国加快形成新质生产力，推动经济社会发展。

通过进一步全面深化改革、推进中国式现代化，中国将迎来更加广阔的发展前景，为各国提供更多开放合作、共同发展的机遇。

（作者为中国改革友谊奖章获得者、美国库恩基金会主席）

《 人民日报 》（ 2024年10月30日 02 版）

(责编：卫嘉、白宇)