本报记者 任皓宇 孙广勇 刘 赫

在全球积极应对气候变化的背景下，加快绿色产业发展步伐已成为普遍共识。这既有利于促进节能减排、有效利用资源，也有助于培育新增长点、创造就业岗位。近年来，卡塔尔、马来西亚、德国等国积极出台政策措施，推动绿色产业发展与转型，在基建、能源、交通、生活等领域打造更多绿色发展增量，助力经济社会可持续发展。

卡塔尔——

实施系列绿色转型计划

近日，卡塔尔商业银行成功发行首笔以瑞士法郎计价的绿色债券，最大规模为2.25亿瑞士法郎（约合2.59亿美元），将用于支持水资源管理、绿色建筑和清洁交通等领域的可持续发展项目。今年5月，卡塔尔政府已经发行总额25亿美元的绿色债券，专门支持环保项目等绿色产业发展。

卡塔尔环境与气候变化大臣苏拜伊表示，卡塔尔在推动经济多元化发展的同时更加注重环境可持续性，将继续出台措施加快推动绿色产业发展。按照此前提出的“2030国家愿景”和相关绿色增长计划，卡塔尔将逐步减少经济增长对油气资源的依赖，加快推动经济多元化和产业绿色转型。卡塔尔投资促进局的一份最新报告显示，卡塔尔政府持续出台的政策支持正为绿色产业发展带来重要机遇，而不断升级的技术基础设施也将助力产业经济实现绿色转型。

从能源到交通等领域，卡塔尔已推动实施了一系列绿色转型计划并取得成效。2022年，卡塔尔第一座非化石燃料电站哈尔萨光伏电站建成投产，可满足约30万户卡塔尔家庭一年的用电量。卡塔尔政府提出目标，到2030年该国纯电动汽车普及率达10%，并将扩建1.5万个充电站，公共交通100%为电动大巴。

位于卡塔尔东南部城市乌姆赛义德的固体废弃物管理中心是中东地区最大的固体废弃物处理中心之一，这里每天可处理2300吨固体废弃物，并将部分废弃物经过回收和燃烧转化为可再生资源及电能。该中心负责人表示，废弃物实现科学回收处理，在保护环境的同时也能带来重要经济效益，将助推卡塔尔绿色产业发展。

总部位于卡塔尔多哈的绿色经济伙伴关系首席执行官亚瑟·奇基尼安表示，卡塔尔加快推动绿色产业发展意义重大，政府与企业、社会通过共同努力将为子孙后代创造一个更可持续和有弹性的未来。

马来西亚——

出台多项优惠政策举措

马来西亚政府近日表示，将继续出台相关政策举措加速推动绿色产业增长，助力经济转型和可持续发展。马来西亚已将绿色科技确定为加快经济转型和产业发展的关键驱动力，并出台了《绿色科技大蓝图》和环保产业扶持政策，为促进绿色产业增长制定总体规划。

目前，马来西亚约80%的新建建筑物均已获得绿色建筑指数认证。绿色建筑指数是马来西亚第一个绿色建筑评级工具，相关建筑必须符合高效利用能源、使用环保材料、达到一定绿化率等标准。对于达标的建筑，马来西亚政府会颁布绿色建筑指数认证，这些建筑的开发商可获得税收减免优惠。

马来西亚政府还出台了多项投资优惠政策，吸引和激励更多国际新能源车企到马投资设厂，并持续推动实施购车补贴政策，在民众中推广使用新能源汽车。近两年来，新能源汽车在马来西亚销量不断增长。据马来西亚汽车协会数据，2023年该国纯电动和混合动力汽车合计销量为3.8万辆，较2022年上涨69%。

马来西亚常年光热充足，适合利用太阳能发电。在该国可再生能源发电量中，太阳能发电占比超过60%。马来西亚政府为太阳能发电企业提供了各类税务补贴。总部位于马来西亚新山的迪特罗克太阳能公司是当地最大的太阳能项目建设企业之一。该公司业务经理林童恩介绍，公司自2009年成立以来，享受到多项优惠政策和补贴支持，并于2016年在孟加拉国投建了一座产能达50兆瓦的太阳能发电厂。林童恩说：“绿色产业政策支持至关重要，不仅促进国内太阳能发电行业和其他可再生能源发展，还能帮助马来西亚太阳能企业走向海外，将绿色增长红利带到更多地方。”

德国——

加大技术研发创新力度

位于德国杜塞尔多夫的科博根2号大楼，其屋顶和外墙覆盖着总长约8000米、超过3万株的皂角树篱笆。皂角树可以吸收二氧化碳和噪声，并储存水分，还有助于抵御紫外线，减少城市热岛效应。

近年来，名为“绿色海绵”的城市发展理念在德国逐步兴起。顾名思义，“绿色海绵”就是让城市像海绵一样，在适应气候变化方面充满弹性。在德国柏林、汉堡、弗莱堡等城市，绿色屋顶、渗水洼地、碎石路、植草砖等基础设施正成为城市标配，这些设施借鉴了大自然的水循环系统，对雨水具有吸纳、蓄渗和缓释作用。

德国联邦统计局近期公布的数据显示，2022年德国绿色产业总产值约为1075亿欧元，同比增长16.9%。其中，气候保护行业产值最高，达617亿欧元；空气污染防治和废水管理、噪声消除、土壤修复和物种保护等行业产值也不断增加。德国联邦外贸与投资署总经理罗伯特·赫尔曼表示，政府重视应对气候变化和加强环境保护，将加快出台措施促进绿色产业增长。

在柏林，“中小企业绿色人工智能中心”展示了人工智能等新技术在环保产业的最新应用成果，如利用大数据预测需求，优化物流和成本；搭建循环系统，促进建筑材料回收和再利用；升级3D打印技术，减少生产过程中的材料消耗。作为德国人工智能战略的一部分，德国联邦环境部联合多家科研院所计划在2021年至2025年期间投入1.5亿欧元，用于支持德国中小企业在环境与气候保护方面的人工智能研发和创新。

德国发展绿色产业也为该国创造了大量就业岗位。据德国联邦统计局最新数据，2022年德国绿色产业的从业人员达37.6万人，同比增长10.3%。世界经济论坛执行董事萨迪娅·扎西迪表示，绿色产业将是未来5年全球新增就业最多的领域之一。

《 人民日报 》（ 2024年10月30日 15 版）

(责编：卫嘉、白宇)