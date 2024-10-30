本报南宁10月29日电 （记者庞革平）为期两天的2024中国—东盟环境合作论坛29日在广西柳州开幕。本次论坛以“构建区域能力建设伙伴关系”为主题，旨在推动提升区域环境治理能力，促进环境合作高水平发展，论坛相关活动以线上线下相结合的方式开展。来自中国和东盟国家的环境部门及相关国际组织、研究机构、企业等的近300名代表参会。

会议表示，将共同落实中国—东盟领导人会议倡议，探索推动数字化与绿色化融合发展。持续实施中国—东盟环境合作战略，推动支持提高双方在区域大气污染治理、应对气候变化等领域能力。加强在应对气候变化、保护生物多样性、塑料污染治理等多边进程中的沟通协调，为全球可持续发展贡献区域力量。积极谋划新一期中国—东盟环境合作战略及行动框架，充分考虑区域和全球重点环境议题新进展，推动全球发展倡议、共建“一带一路”倡议与东盟中长期发展愿景对接，为区域可持续发展提供助力。

中国—东盟环境合作论坛作为中国与东盟国家环境政策对话与交流平台，由中国生态环境部、广西壮族自治区人民政府共同主办，自2011年以来已成功举办12届，成为连接社会各界参与区域生态环境合作的权威渠道和重要桥梁，在推动中国—东盟环境合作方面发挥了重要作用。

《 人民日报 》（ 2024年10月30日 15 版）

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