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法国电商市场不断扩大

本报记者 尚凯元
2024年10月30日06:22 | 来源：人民网－人民日报
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　　法国电子商务与远程销售联合会不久前发布的《2023年法国电商年度报告》显示，2023年法国电商行业交易额达1599亿欧元，同比增长10.5%，其中服务交易额增长势头强劲，增幅高达19.3%。

　　法国目前是欧洲第二大电商市场，电商占零售贸易总额的10%，且规模还在持续增长中。据统计，2023年法国电商市场的活跃电商平台数量同比增长10%，达到15.2万个。其中，65%的电商平台开拓了国际市场业务，在比利时、西班牙、意大利、德国、英国等国拥有用户，七成的网站预计未来两年内其国际市场交易额将会增加。

　　在日常生活中，越来越多法国消费者习惯于网络购物。这份年度报告表明，法国消费者对电子商务整体持积极态度。2023年约3940万法国人通过互联网购物，同比增加50万人，人均下单60次。约93%的消费者对网上购物感到满意。调查显示，在2023年至少进行过一次网购的15岁以上消费者占比为70.1%，这些消费者2023年全年平均网购下单次数达60次；每周至少进行一次网购的法国人占到11%；超过八成消费者在购物前会借助互联网进行研究，近九成受访者认为电商为日常生活带来了较大的便利。

　　法国电子商务与远程销售联合会分析，一段时间以来，法国通胀水平维持在高位，民众选择网购往往更容易买到低价商品，电商由此获得更大发展空间。在支付方式方面，银行卡依然是法国网购消费者的首选，电子钱包等新型数字支付方式也在逐步普及。作为应对民众购买力下降和通胀的解决方案，许多法国电商平台推介的延期或分期付款也越来越受欢迎。报告显示，42%的网购民众已经使用过分期付款，而28%则选择过延期付款。业内人士表示，随着更多零售商加快数字化转型，开设线上下单、远程配送等业务，法国电商市场的交易额将继续增长，发展前景广阔。

　　（本报巴黎10月29日电）

　　《 人民日报 》（ 2024年10月30日 15 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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