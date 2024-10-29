本报记者 严 冰 贾平凡

图为在印度尼西亚雅加达哈利姆站站台，乘客和一列雅万高铁高速动车组合影。

新华社记者 徐 钦摄

“我梦中有一条红色的飘带，在千岛之国穿行。一刹那就带我来到群山之间，体会流动的魅力和全新改变……”一首中印尼双语歌曲《雅万的红飘带》在印度尼西亚传唱开来，唱出了印尼民众对雅万高铁的喜爱，也道出了雅万高铁通车一年多来给印尼社会带来的变化。

雅万高铁连接印尼首都雅加达和旅游名城万隆。2024年10月17日，雅万高铁迎来一岁生日。作为中印尼共建“一带一路”合作旗舰项目，雅万高铁持续运营一年多来，不仅给印尼当地民生改善、经济发展带来巨大利好，也为中国与印尼及其他国家在基建、交通等领域进一步合作提供了宝贵经验和成功范例。

安全之路——

可持续运营能力不断提升

自今年7月起，中国铁路北京局集团有限公司雅万高铁运维联合体运营系统机务部专业司机吴魏接到一项新任务——带徒弟。

理论学习、模拟练习、实操……每一个环节，吴魏都严格按照培训大纲对印尼学员授课。“能够参与印尼高铁司机的培训，并将我全部的业务知识和驾驶技术教给他们，我感到非常荣幸。”作为中方师傅之一，吴魏对徒弟们的成长深感欣慰。

阿古斯·德维奥诺·维多多和拉安轧是吴魏培训过的两名优秀印尼学员。

“成为雅万高铁首批司机是我的骄傲，感谢中国老师和同事的培训和悉心指导。”阿古斯·德维奥诺·维多多说。

拉安轧加入雅万高铁之前，有过10年内燃机车驾驶经验。“雅万高铁是印尼第一条高铁，我的家人得知我成为高铁司机后，都非常自豪。”拉安轧还分享了驾驶雅万高铁列车的体验，“速度非常快，视野开阔，景色与传统火车上看到的完全不同。”

在成为经验老道的“中国师傅”之前，吴魏和雅万高铁运维联合体的同事们经历了一年多的摸索和实验。“从建设、联调联试到试运营，我们花了很多时间下线路勘查，逐一排除安全隐患，精心维护雅万高铁动车组等设备设施。印尼雨季长、雅万高铁经过的隧道和弯道多、当地人喜欢放风筝……这些都对雅万高铁的平稳运行带来挑战。”在授课和实操过程中，吴魏会对印尼学员反复强调注意事项：“为雅万高铁安全运行保驾护航，保障每趟列车平稳运行、每个岗位顺利交接，是我们在印尼每一位中国铁路人的职责。”

雅万高铁开通一年多来，中印尼双方在人才培养和技术转移等方面的合作稳步推进。中方团队已完成对印尼首批高铁动车组司机等岗位共419名学员的资格培训。印尼司机已经基本具备驾驶高速列车的能力，这为今后雅万高铁实现自主运营奠定坚实基础。

印尼中国高速铁路有限公司总经理德维亚纳·斯拉梅·里亚迪称赞，中国标准为雅万高铁安全运营提供了有效保障，推动印尼铁路人才培养实现了根本性飞跃。

据中国铁路国际有限公司数据显示，截至2024年10月17日，雅万高铁已累计开行动车组列车15826列，发送旅客579万人次，单日旅客上座率最高达99.6%，动车组列车安全运行超257万公里，运营安全有序，综合效益逐步显现。

民生之路——

助力印尼当地经济发展

高铁列车向前飞驰，万隆美丽的自然风光在乘客眼前徐徐展开。连绵起伏的山峦和绿意盎然的稻田错落有致，宁静的村庄点缀其间，偶尔还能看到河流蜿蜒流淌……万隆有丰富的自然和人文旅游资源，素有“爪哇的巴黎”的美称。雅万高铁为万隆旅游业增长注入新动力。

最新数据显示，一年来，已有来自159个国家和地区的超过33万名外国乘客搭乘雅万高铁；今年5月，西爪哇省游客数量环比增加94.84%；今年前往万隆的游客数量增长了10%—15%左右。

作为印尼乃至整个东南亚的首条高速铁路，雅万高铁对沿线地区发展产生了巨大辐射及带动作用。

现代化的设计和印尼文化的巧妙融合，让位于东雅加达的哈利姆高铁站成为当地一座新地标。一楼、二楼的商业区已形成规模，拥有快餐店、冷饮店、咖啡店等多种业态，不仅让旅客流连忘返，也让商家们吃上了“高铁饭”。同样，在雅万高铁另一端，万隆地区的德卡鲁尔站，在高铁的“虹吸效应”下，周边的商铺不断聚集。

“雅万高铁开通之前，我每天的收入只有10万印尼盾，现在可以达到50万印尼盾。”在万隆德卡鲁尔站附近售卖巽他族小吃的塔蒂·赫里亚蒂说。

西爪哇省代理省长贝·特里亚迪表示，雅万高铁极大促进了沿线小微企业的发展，形成了新的社区经济生态，西爪哇省政府正与帕达拉朗站和德卡鲁尔站的小微企业合作，为游客推出更多万隆美食和旅游套餐。

依托雅万高铁，一条活力满满的经济带在“千岛之国”悄然隆起。

从哈利姆车站出发，约15分钟便能到达卡拉旺站，附近集聚了众多知名工业园区，涵盖汽车制造、电子产品、家电生产等领域，是印尼工业发展的重要支柱。距卡拉旺站约10公里的中国·印尼经贸合作区内，聚集了50多家来自中国、美国、新西兰、芬兰等多个国家和地区的知名企业。

“卡拉旺站预计明年开通，将大大缓解交通运输压力。”中国·印尼经贸合作区有限公司董事长刘卫明说，从雅加达到园区的公路交通一直比较拥堵，对园区企业物流和运输效率造成很大影响。车站开通后，园区与雅加达、周边港口和机场之间的连接更加便捷通畅，显著降低时间成本、燃油开支和环境污染等。届时，园区将对投资者产生更大吸引力，招揽更多企业入驻。

共赢之路——

推动东南亚区域互联互通

在印尼，雅万高铁有一个更加响亮、家喻户晓的名字——“Whoosh”。这个单词是印尼语“省时”“高效”和“先进”的首字母缩写，模仿高铁呼啸而过的声音，生动展现了雅万高铁风驰电掣的姿态。

雅万高铁开通运营后，印尼成为东南亚地区第一个拥有时速350公里高铁的国家，成为中国同地区国家共商共建共享、携手迈入现代化的成功范例。

雅万高铁是中印尼共建“一带一路”合作的“金字招牌”。雅万高铁的成功修建和顺利运营，不仅为印尼增添了一张崭新的“国家名片”，也成为东南亚地区交通现代化的象征，为中国与印尼及其他国家在基建、交通等领域的进一步合作起到重要示范效应。

今年9月初，印尼前交通部长布迪·卡里亚·苏马迪表示：“雅万高铁以其速度和整洁，不仅成为印尼的骄傲，也已成为整个东盟地区的骄傲。”他还呼吁其他东盟国家共同致力于城市公共交通，尤其是轨道交通的发展。

东盟秘书长高金洪表示，雅万高铁不只对印尼非常重要，对东盟也具有历史性意义，展示了推进区域互联互通能够释放的发展潜力。

雅万高铁在东南亚引发广泛关注和积极反响。泰国和马来西亚等国对此表现出浓厚兴趣，纷纷加快了高铁项目的规划与推进。

泰国驻东盟前大使乌拉瓦蒂表示，铁路发展对提升区域互联互通水平非常重要。雅万高铁开通为地区国家带来积极发展势头。马来西亚计划在加里曼丹岛建设一条连接印尼的铁路，并计划建设途经新加坡、泰国等地的铁路线，提升区域便利化水平。

印尼商业与经济研究所高级研究员法贾尔·希拉万表示，雅万高铁不仅填补了印尼在高铁领域的空白，也为东南亚地区树立了标杆。雅万高铁的示范效应将促进地区其他国家加快高铁项目进度，为推动东南亚区域互联互通创造新的机遇，进一步增强东盟内部经济一体化进程。

(责编：牛镛、岳弘彬)