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2024年笹川杯全国高校日本知识大赛成功举办

2024年10月29日17:03 | 来源：人民网-国际频道
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2024年笹川杯全国高校日本知识大赛决赛现场（浙江大学供图）

2024年笹川杯全国高校日本知识大赛决赛现场。浙江大学供图

人民网杭州10月27日电 （记者张璐璐）经过两天激烈角逐，2024年笹川杯全国高校日本知识大赛决赛于10月27日在浙江大学落下帷幕。本届大赛由日本财团特别赞助、浙江大学与日本科学协会共同主办，参加者包括全国各地100所高校的398名师生。浙江大学副校长周江洪、日本科学协会会长高桥正征、日本财团理事长尾形武寿等中日各界人士莅临出席。

浙江大学副校长周江洪致辞。浙江大学供图

浙江大学副校长周江洪致辞。浙江大学供图

决赛开幕式上，浙江大学副校长周江洪在致辞中表示，笹川杯全国高校日本知识大赛为中国青年加强对日本的了解、促进中日文化交流搭建了沟通的桥梁。在大赛迎来20周年之际，愿参赛者以大赛为平台，发挥熟练的日语沟通能力、展示丰富的日本知识储备、促进中日两国间的相互尊重与理解，并以此活动为契机，积极探索高等教育领域对外开放交流合作新模式，为构建契合新时代要求的中日关系奠定坚实基础。

日本科学协会会长高桥正征致辞。浙江大学供图

日本科学协会会长高桥正征致辞。浙江大学供图

高桥正征会长在观赛期间由衷感慨，通过比赛深切地感受到大家对日本文化、语言、文艺的浓厚兴趣和深刻理解。参赛选手在深入了解日本相关知识的过程中，不仅收获了知识本身，也提升了获取知识的能力。

作为大赛20周年的特别纪念环节，曾获得过笹川医学奖学金制度的奖学生也获邀有情出场参赛。此外，本届参赛选手还以“我与知识大赛"和“10年后的亚洲”为题进行主题微演讲。

个人赛特等奖获得者—南开大学选手贾昕怡（左二、浙江大学供图）

个人赛特等奖获得者—南开大学选手贾昕怡（左）。浙江大学供图

团体赛特等奖—北京外国语大学代表队。浙江大学供图

团体赛特等奖—北京外国语大学代表队。浙江大学供图

最终，南开大学选手贾昕怡获得个人赛特等奖，北京外国语大学代表队获得团体赛特等奖。贾昕怡谈及赛后感想时表示，大赛为学习和热爱日语的同学们提供了一个交流学习、提升能力的平台，通过比赛也更大程度地丰富了自己的知识储备。

日本财团理事长尾形武寿在闭幕式上致辞。浙江大学供图

日本财团理事长尾形武寿在闭幕式上致辞。浙江大学供图

尾形武寿理事长在接受记者采访时表示，中日两国之间加强相互理解需要面对面的交流，作为肩负未来的年轻人，传承相互理解和友谊是本活动最大的意义所在。

笹川杯全国高校日本知识大赛始创于2004年，历经二十年现已成为全国日语教育界最具影响力的赛事之一。在大赛中取得优异成绩的同学将前往日本展开为期8天的访问参观，并与对中国抱有浓厚兴趣的日本当地学生进行交流，从多个角度加深对日本社会、历史、文化、自然的理解。大赛秉承促进中日两国相互理解、友好交流、培养青年人才的理念，为中国内地各大高校搭建中日交流的高水平竞技平台做出有益探索。

(责编：曹欣悦、杨牧)

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