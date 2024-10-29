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中韩业余乒乓球友谊赛在首尔举行

2024年10月29日16:59 | 来源：人民网-国际频道
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人民网首尔10月29日电 （记者莽九晨）由首尔中国文化中心、中国工商银行首尔分行、韩国《中央日报》中国研究所共同主办的2024中国工商银行杯中韩业余乒乓球友谊赛日前在首尔举行。韩企业界、教育界、新闻界、文化界的业余乒乓球选手，韩乒乓球退役国手，以及中国驻韩外交官和中资企业中的业余选手共计110余人出席此次友谊赛。

本次友谊赛以中韩业余选手混合组队的方式进行，共分为六个队，他们以“增进中韩友好”命名，分别定队名为“中乒队”“韩乒队”“友乒队”“好乒队”“增乒队”和“进乒队”。

本次比赛旨在以乒乓比赛促进团结、以乒乓文化展示中国精神、以交流互鉴推动相互了解，为两国经济、文化和社会领域各界人士提供交流沟通的良好平台，充分体现出中国企业在海外的企业文化和社会责任感。

本次友谊赛由中国驻韩国大使馆、韩国中国商会、韩国《中央日报》社、韩中友好协会、大韩乒乓球协会担任后援单位，中国南方航空首尔分公司担任支持单位。

图为中韩业余乒乓球友谊赛现场。 首尔中国文化中心供图

图为中韩业余乒乓球友谊赛现场。首尔中国文化中心供图

图为中韩业余乒乓球友谊赛现场。 首尔中国文化中心供图

图为中韩业余乒乓球友谊赛现场。首尔中国文化中心供图

获得第一名的队伍与颁奖嘉宾一起合影留念。首尔中国文化中心供图

获得第一名的队伍与颁奖嘉宾一起合影留念。首尔中国文化中心供图

(责编：曹欣悦、杨牧)

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