人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

通讯丨中医“真的很了不起”——国际人士在瑞士日内瓦万国宫体验中医诊疗

2024年10月29日14:06 | 来源：新华网
小字号

　　新华社日内瓦10月28日电　通讯｜中医“真的很了不起”——国际人士在瑞士日内瓦万国宫体验中医诊疗

　　新华社记者石松

　　“这位中国中医大夫只是通过给我把脉，就说出了我身体本来就有的一些问题，这真的很了不起，因为我还什么都没说！”28日，在瑞士日内瓦万国宫，来自叙利亚常驻日内瓦代表团的拉莎·穆扎赫姆女士对新华社记者说。她与众多其他国家的来宾一样，是特意趁着午休时间前来参加“中医药走进万国宫”活动的。

　　当天，由中国国家中医药管理局、中国常驻日内瓦代表团、联合国日内瓦办事处共同主办的“中医药走进万国宫”活动顺利举行。来自巴西、巴基斯坦、叙利亚、孟加拉国、格鲁吉亚、冈比亚、朝鲜、哈萨克斯坦、毛里求斯等50余国常驻日内瓦代表、高级外交官以及国际组织官员等约200人参加。

　　中国国家中医药管理局局长余艳红在致开幕辞时表示，中医药是传统文化与现代文明交流交融、共进共荣的一个有力例证，今天的活动旨在以中医药为桥梁，加强中华文明与世界文明的交融互动，不断激发中医药多元价值，让中医药为增进人类健康福祉作出更大贡献。

　　中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭表示，要文化传承，把承载着中华文化价值理念和人文精神的中医药发扬光大；要守正创新，以科技为支撑，把中医药创新发展摆在更加突出位置；要开放包容，积极开展人文交流、国际合作，注重吸收世界医学精华，为人类社会可持续发展贡献力量。

　　本次活动设立了穴位按摩区、针灸体验区、把脉咨询区、五行养生区和互动问答区等区域。记者在现场看到，各区域都吸引了众多来自各国的人士排起长队。拉莎·穆扎赫姆说，这是她第一次体验中医的把脉诊断，之前就有朋友向她推荐过中医的诊疗方法，这次能在日内瓦亲身体验，机会十分难得。

　　来自莫桑比克常驻日内瓦代表团的塞拉·桑塔纳·阿丰索在体验了穴位按摩后对记者说，她经常受失眠困扰，并因工作压力大，肩膀和后背常常感到疼痛。她过去就知道一些中医疗法，今天她利用这次机会亲身参与体验，感到非常满意。中国专家耐心讲解的中医保健知识也让她受益匪浅。

　　来自马来西亚常驻世贸组织代表团的米米耶·夏赫里尔告诉记者，她的胃一直不好，中国专家不仅为她进行针灸治疗，还解答了她的许多问题，并就日常如何调理给出建议。她表示，这次不仅是体验中医治疗，更是一个感受中国文化和智慧的绝佳机会。

　　在这次活动中，无论是体验各种针灸治疗，还是在穴位按摩中缓解疲劳，亦或是在互动问答中深入了解中医理念，来宾们都对中医疗法充满了兴趣与好奇，现场气氛十分热烈。

　　联合国日内瓦办事处文化委员会主席弗朗切斯科·皮萨诺在活动现场表示，中医药文化根植于中国人的世界观以及对人和自然的理解，体现了中国文化的独特智慧。他认为，这是一次尤为珍贵的体验，因为关于健康的智慧不仅是联合国文化活动的重要组成部分，也是对每个人都至关重要的价值理念。

(责编：崔译戈、徐祥丽)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部