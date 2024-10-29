新华社日内瓦10月28日电 通讯｜中医“真的很了不起”——国际人士在瑞士日内瓦万国宫体验中医诊疗

新华社记者石松

“这位中国中医大夫只是通过给我把脉，就说出了我身体本来就有的一些问题，这真的很了不起，因为我还什么都没说！”28日，在瑞士日内瓦万国宫，来自叙利亚常驻日内瓦代表团的拉莎·穆扎赫姆女士对新华社记者说。她与众多其他国家的来宾一样，是特意趁着午休时间前来参加“中医药走进万国宫”活动的。

当天，由中国国家中医药管理局、中国常驻日内瓦代表团、联合国日内瓦办事处共同主办的“中医药走进万国宫”活动顺利举行。来自巴西、巴基斯坦、叙利亚、孟加拉国、格鲁吉亚、冈比亚、朝鲜、哈萨克斯坦、毛里求斯等50余国常驻日内瓦代表、高级外交官以及国际组织官员等约200人参加。

中国国家中医药管理局局长余艳红在致开幕辞时表示，中医药是传统文化与现代文明交流交融、共进共荣的一个有力例证，今天的活动旨在以中医药为桥梁，加强中华文明与世界文明的交融互动，不断激发中医药多元价值，让中医药为增进人类健康福祉作出更大贡献。

中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭表示，要文化传承，把承载着中华文化价值理念和人文精神的中医药发扬光大；要守正创新，以科技为支撑，把中医药创新发展摆在更加突出位置；要开放包容，积极开展人文交流、国际合作，注重吸收世界医学精华，为人类社会可持续发展贡献力量。

本次活动设立了穴位按摩区、针灸体验区、把脉咨询区、五行养生区和互动问答区等区域。记者在现场看到，各区域都吸引了众多来自各国的人士排起长队。拉莎·穆扎赫姆说，这是她第一次体验中医的把脉诊断，之前就有朋友向她推荐过中医的诊疗方法，这次能在日内瓦亲身体验，机会十分难得。

来自莫桑比克常驻日内瓦代表团的塞拉·桑塔纳·阿丰索在体验了穴位按摩后对记者说，她经常受失眠困扰，并因工作压力大，肩膀和后背常常感到疼痛。她过去就知道一些中医疗法，今天她利用这次机会亲身参与体验，感到非常满意。中国专家耐心讲解的中医保健知识也让她受益匪浅。

来自马来西亚常驻世贸组织代表团的米米耶·夏赫里尔告诉记者，她的胃一直不好，中国专家不仅为她进行针灸治疗，还解答了她的许多问题，并就日常如何调理给出建议。她表示，这次不仅是体验中医治疗，更是一个感受中国文化和智慧的绝佳机会。

在这次活动中，无论是体验各种针灸治疗，还是在穴位按摩中缓解疲劳，亦或是在互动问答中深入了解中医理念，来宾们都对中医疗法充满了兴趣与好奇，现场气氛十分热烈。

联合国日内瓦办事处文化委员会主席弗朗切斯科·皮萨诺在活动现场表示，中医药文化根植于中国人的世界观以及对人和自然的理解，体现了中国文化的独特智慧。他认为，这是一次尤为珍贵的体验，因为关于健康的智慧不仅是联合国文化活动的重要组成部分，也是对每个人都至关重要的价值理念。

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