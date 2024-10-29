新华社联合国10月28日电（记者 施春）联合国秘书长古特雷斯28日发表声明表示，对以色列议会通过两项有关联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处（近东救济工程处）的法案深感担忧，强调联合国救援机构“不可或缺”，以色列的法案“不可接受”。

古特雷斯在声明中表示，近东救济工程处是向巴勒斯坦被占领土的巴勒斯坦难民提供基本援助的主要机构，没有任何其他选择可以替代该机构。这些法案如果实施，将不利于巴以冲突的解决以及整个地区的和平与安全，“可能给巴勒斯坦被占领土上的巴勒斯坦难民带来灾难性后果”。

他呼吁以色列履行《联合国宪章》以及国际法规定的义务，并强调国家立法不能改变这些义务。

近东救济工程处主任专员拉扎里尼当天在社交媒体“X”上发文表示，以色列开创了一个“危险的先例”，违反了《联合国宪章》以及根据国际法应承担的义务。拉扎里尼强调，以色列此举只会加深巴勒斯坦人特别是加沙地带民众的苦难。

根据以色列议会28日通过的两项法案，近东救济工程处自明年起不得在以色列开展任何活动或提供任何服务，以色列将断绝与该机构的官方接触。以色列一直称近东救济工程处在加沙地带的工作人员中有人与恐怖组织有联系。今年4月22日，联合国一个独立小组发布一份最终调查报告，指出以色列尚未提供证据证明近东救济工程处工作人员与恐怖组织有牵连。

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