人民网北京10月29日电 （记者 孔歌）“2024中意智库论坛”28日在京举行，中国社会科学院副院长王昌林、意大利驻华大使安博思、中国前驻意大利大使李瑞宇、意大利政治、经济与社会研究所秘书长马尔科·里切里及中意两国政学界人士出席论坛，共话两国务实合作。

本次论坛由中国社会科学院欧洲研究所主办，主题为“建立全面战略伙伴关系二十年背景下的中国与意大利务实合作”。两国专家学者围绕全球政治经济发展与中意合作、可持续发展与中意合作、中意文化交流与合作等问题进行研讨。

中国社会科学院副院长王昌林在致辞中表示，中意两国虽然相距遥远，但友好交往源远流长。两国树立了不同文化背景、不同社会制度、不同发展阶段的国家之间全面开展全方位合作的典范。当前世界百年未有之大变局加速演进，新的科技革命和产业变革深入发展，国际力量对比深刻调整，中国和意大利作为世界上有影响力的大国，应继续深化经贸合作，共同维护全球产业链供应链稳定；加强人文交流，共同促进东西方文明交流互鉴；践行多边主义，共同推动中欧关系健康稳定发展。

“在当前复杂的战略环境下，马可·波罗精神具有更重要的意义。”意大利驻华大使安博思指出，当前全球经济处于微妙的变革阶段，同时世界面临着地区冲突等紧张局势，为应对挑战，两国应不断扩大合作领域, 深化双边战略伙伴关系。安博思强调，中国在全球范围内引领能源转型，在新能源、电动车领域取得前所未有的进步，希望两国在绿色发展方面持续“擦出火花”。在文化领域，意中之间密切的文化交流源自于两国人民深厚的交往。两国已经启动了联合国教科文遗址结对项目，有助于进一步促进两国旅游资源相互交流、增进文明互鉴。

2024年是中国与意大利建立全面战略伙伴关系20周年，也是中意文化交流的标志性人物马可·波罗逝世700周年，是中意两国关系发展的重要年份。今年4月中意经济合作混合委员会会议在意大利维罗纳举行，意大利总理焦尔吉娅·梅洛尼7月访问中国，期间两国签署了《中华人民共和国和意大利共和国关于加强全面战略伙伴关系的行动计划（2024－2027年）》，为两国加强全方位合作和推动双边关系向更高水平发展奠定务实基础、擘画蓝图。

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