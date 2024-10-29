新华社联合国10月28日电 针对以色列26日对伊朗发动袭击，中国常驻联合国代表傅聪28日在安理会中东局势紧急公开会上表示，中方谴责任何侵犯伊朗主权和领土完整的行为，反对威胁地区和平与安全的破坏行为。同时呼吁各方保持冷静克制，回到通过政治和外交手段解决争端的正确轨道。

傅聪表示，当前，伊以关系和整个中东地区局势处在危险边缘。中方对以色列行动所造成的事态升级表示严重关切，敦促以色列切实停止一切挑衅行为。中方同时呼吁所有各方保持冷静克制，共同遵守《联合国宪章》和国际法原则，回到通过政治和外交手段解决争端的正确轨道。

傅聪强调，当前，加沙冲突仍在延宕，黎以爆发新的冲突，叙以、红海局势持续紧张，中东局势早已岌岌可危。在此关键时刻，所有当事方都应该顺应国际社会停火止战的压倒性呼声，全面执行安理会决议，为推动局势降温、恢复地区和平安宁作出不懈努力。任何不计后果的挑衅行为、扩大战事的军事冒险都是不负责任的，极可能引发误判，带来灾难性后果。

傅聪指出，中东地区紧张局势持续恶化，根本原因在于加沙停火一直无法实现。安理会要求停火的多项决议被束之高阁，既有损安理会自身权威，也不利于冲突的根本解决。中方认为，当前形势下，安理会应当用好宪章赋予的一切手段，确保安理会有关决议得到落实。中方呼吁对以色列有重要影响的国家，把拯救生命和防止战争摆在第一位，摒弃任何其他政治算计，支持安理会就当前局势采取进一步有力行动，推动加沙立即停火，推动黎以局势立即降温，切实遏制冲突扩大蔓延。

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