新华社赫尔辛基10月28日电 专访：进博会是展示技术与创新的宝贵机遇——访芬兰国家商务促进局中国区主管马尔科·蒂耶斯迈基

新华社记者陈静

第七届中国国际进口博览会将于11月5日至10日在上海举办。芬兰国家商务促进局中国区主管马尔科·蒂耶斯迈基在进博会开幕前夕接受新华社记者书面采访时表示，开放的中国市场对于芬兰企业在华拓展业务至关重要，进博会则是芬兰企业展示技术与创新的宝贵机遇。

今年进博会上，芬兰再次设立国家展馆，通过“幸福与自然——冰雪秘境”为主题的展览，展示其独特的冰雪景观和森林之美。18家芬兰公司将在国家展馆进行展示，数量多于上届；另有10家芬兰公司将设立自己的展台。

蒂耶斯迈基表示，芬兰参加了2018年首届进博会，并首次设立国家展馆。2019年，芬兰首次作为主宾国亮相进博会。去年，芬兰在进博会上第三次设立国家展馆。

他说，芬兰企业一直积极参与进博会，认为这是进入中国市场的重要平台。近年来，芬兰公司在可持续采矿、新型生物基解决方案和食品出口等领域与中国客户签署多项合同。

蒂耶斯迈基介绍，今年参会的芬兰企业涵盖多个领域，包括能源、化工材料、机械设备、循环经济、信息与通信技术、消费品、设计、食品以及健康技术，“这些企业都将进博会视作向专业观众展示先进技术和创新成果的宝贵机遇。”

蒂耶斯迈基回忆了自己两次出席进博会的经历。第一次是在2022年，当时虽处于疫情期间，但展会反响热烈。去年第二次参会，他感受到这一平台在促进中国和芬兰之间商业交流和企业互动方面的巨大潜力。他非常高兴今年能够再次参加进博会。

蒂耶斯迈基表示，目前已有数百家芬兰企业在中国市场开展业务。此外，芬兰还有智能能源、循环经济、数字健康等领域的创新型企业同样期待进入中国市场。他认为，中国致力于营造公平、透明、可预期的良好营商环境，这非常重要。市场开放正是芬兰企业持续在华经营发展的关键。

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