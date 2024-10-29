新华社科伦坡10月29日电 专访｜“大金砖合作”助推构建更加公平合理的国际秩序——访斯里兰卡国际问题专家亚西鲁·拉纳拉贾

新华社记者陈冬书 伍岳

斯里兰卡知名国际问题专家、斯里兰卡“一带一路”组织创始董事亚西鲁·拉纳拉贾日前接受新华社记者专访时表示，“大金砖合作”承载着“全球南方”国家群体性崛起的诉求，助推构建更加公平合理的国际秩序。

拉纳拉贾认为，当前，“大金砖合作”在全球治理体系中的积极作用日益显现，被越来越多“全球南方”国家视为参与全球治理的宝贵平台，金砖机制在推动世界多极化、国际关系民主化、提高新兴市场国家和发展中国家声音等方面发挥着重要作用。

“金砖国家领导人第十六次会晤喀山宣言提出，愿协调立场以增强包容性，提升‘全球南方’话语权，进一步将‘全球南方’优先事项纳入二十国集团议程。金砖合作顺应了‘全球南方’国家政治觉醒、经济发展的大趋势，将进一步推动构建更加公平的全球治理体系。”拉纳拉贾说。

谈及中国对金砖国家合作机制的贡献，拉纳拉贾非常感慨。“中国是金砖合作的引领者，中国践行真正的多边主义，真诚同其他国家开展合作。以共建‘一带一路’合作为例，中国通过基础设施建设、贸易和投资，使多个金砖国家和其他发展中国家获益，也让斯里兰卡受益匪浅，推动了斯里兰卡交通、能源安全、医疗服务、农业等领域的发展。”

拉纳拉贾表示，中国提出的全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，有利于应对世界百年变局，促进“全球南方”团结合作，推动全球治理体系向更加平衡、更加公正的方向转变，让广大“全球南方”国家看到争取平等地位和应有权利的新希望。中国倡议建设“和平金砖”“创新金砖”“绿色金砖”“公正金砖”“人文金砖”，为在新的起点上推动金砖国家合作指明了方向，有利于让发展机遇和成果惠及更多“全球南方”国家。

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