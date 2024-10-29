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俄罗斯学者：金砖国家将对全球经济产生深远影响

2024年10月29日09:33 | 来源：人民网-国际频道
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人民网北京10月28日电（记者 李明琪）“无论国际形势如何变化，中国始终心系‘全球南方’、扎根‘全球南方’，支持更多‘全球南方’国家以正式成员、伙伴国、‘金砖+’等形式加入金砖事业，汇聚‘全球南方’磅礴力量，共同推动构建人类命运共同体。”当地时间10月24日，中国国家主席习近平在俄罗斯喀山出席“金砖+”领导人对话会并发表重要讲话，讲话引起国际社会强烈共鸣。

莫斯科国立大学亚非学院副教授鲍里斯·沃尔洪斯基对人民网记者表示，金砖国家是一个动态发展的合作机制，其吸引力逐年增强，2024年，5个新成员国加入金砖大家庭。目前还有逾30个国家提出加入金砖机制的意愿。这就是很好的证明。

沃尔洪斯基补充说：“金砖国家的影响力不能简单地以成员国数量来衡量，其特点还在于，一个成员国无论其经济发展水平如何，都能基于平等原则参与解决全球与地区问题的机制。”

他指出，各金砖成员国都是在各自地区有影响力的国家。在当前国际政治和经济局势充满挑战的背景下，各国仍展现出持续快速的经济发展节奏，并引领和助力他国共同前行。

沃尔洪斯基相信，未来，金砖国家乃至全球南方国家定会取得更亮眼的经济增速，持续影响全球经济，并在协调国际事务中发出更大的声音。

(责编：曹欣悦、杨牧)

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