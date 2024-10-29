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中亚青年来华14年：愿做中外友谊使者

2024年10月29日09:13 | 来源：中国新闻网
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中新网银川10月28日电 题：中亚青年来华14年：愿做中外友谊使者

作者 杨迪 徐英凡

当被问及最喜欢的中国食物时，正在此间参加中国(宁夏)—中亚青年友谊营的若贺曼有点“面露难色”，他说，中国美食太多了，让自己“选择困难”。

若贺曼参加中国(宁夏)—中亚青年友谊营开幕式。徐英凡 摄

若贺曼参加中国(宁夏)—中亚青年友谊营开幕式。徐英凡 摄

来自土库曼斯坦的若贺曼今年30岁，已在中国生活、学习了14年。2010年，他通过选拔来华留学，进入中国石油大学(北京)学习。“那是我第一次来中国，我之前不怎么了解中国，只知道茶叶、长城、丝绸之路，还有演员成龙。”若贺曼说。

如今操着一口流利汉语的若贺曼，在来华留学之初还不会说中文。若贺曼回忆，自己刚来中国不久后，有一次想喝水却没有杯子，“那时我不知道‘杯子’用中文怎么说，只好向售货员比划。”最终他买到了杯子，也牢牢地记住了“杯子”的中文用法，他笑言，这是自己第一次课外的中文课。

得益于自身的努力和所处的中文环境，若贺曼的中文水平飞速提高，他也顺利取得了本科、硕士学位。彼时，若贺曼决定继续攻读博士，这次他选择的专业方向是“马克思主义中国化研究”。

“我16岁时来到中国，那时还是一个不是很了解世界的小孩。”若贺曼说，自己的成长经历很大一部分是在中国，中国给了他学习的机会和平台，他也想更深入地了解中国。“我不仅想了解中国文化，还有中国的方案、制度，所以选择了这门专业。”

在中国的日子里，若贺曼见证了中国的发展。“你在中国想买什么东西，这里都有；微信支付宝很方便，很多事不用亲自跑腿、不用排队。”若贺曼说，他还在中国看到了越来越多的蓝天白云，看到了越来越多的新能源车等环保节能产品。

中国的文化亦令若贺曼沉醉。“中国文化很丰富，也有悠久的历史。”若贺曼说，他经常去北京的民俗博物馆，了解民俗文化背后的故事，“我觉得中国文化是一个整体，是相互衔接离不开的，其中的各种文化都很有意思。”

来中国多年，若贺曼已把这里当做自己的另一个家乡。“我有很多中国朋友，在这里我很熟悉、很舒服，我自己没有‘外国人’的感觉，就像是在家里一样。”

抱着对中国的感情，若贺曼积极参与各类中外交流活动，在丝路青年论坛、中国网络文明大会网络文明国际交流互鉴论坛、中国—中亚合作论坛上，都有着他的身影。“我们也经常举办一些中外文化交流活动，希望更多中外青年参与进来，一起讨论、互相学习。”

如今，若贺曼已完成学业，成为中国石油大学(北京)国际教育学院的一名教师，帮助留学生更快地适应中国生活。“作为中国与中亚关系的见证者、受益者，我想把自己的经验呈现给新来的学生，培养更多知华、友华、爱华的青年，做中外友谊的使者。”若贺曼说。(完)

(责编：于洋、徐祥丽)

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