澳大利亚采购商巴迪手上有一张清单，上面记录着深受澳大利亚消费者喜爱的产品——作为15年“老广交”，巴迪每次都满载而归；第一次参加广交会的墨西哥采购商圣地亚哥则被各式各样家电产品深深吸引，他预计，采购回去的多款产品将会成为“爆款”……走进第136届广交会展馆，你很难不被现场热烈的气氛所感染。无论是人头攒动的展馆，还是此起彼伏的洽谈声，都明确传递出一个信息：“中国第一展”依然是人气的顶流。

不妨以数据说话：本届广交会第一期共有11165家企业参展，来自全球211个国家和地区的超13万名境外采购商线下参会，比上届增长4.6%；第二期展位数量24739个，参展企业10040家，比上届新增220家。

在跨境电商发展迅猛的当下，一年两次的广交会为何依然能吸引全球客商跨越重洋、不远万里前来奔赴？

背后的逻辑其实很简单：能赚钱。加拿大采购商丹告诉记者，2024年，他们在广交会上采购的制冷设备销售额已达到200万美元，预计明年还能增长30%；俄罗斯客商维罗妮卡表示，目前已经签了约20份合同，每份合同的金额在50万元人民币左右，“真的赚了很多”……这样的例子比比皆是。在广交会，采购商们与供应商面对面交流，直接了解产品的特点和优势，还能现场砍价、提需求，甚至货比三家，找到更高性价比的产品。而依托珠三角的产业链、供应链优势，采购商们在展会上发现感兴趣的产品后，还能“一站式”到工厂进行实地考察，大大提高了“买买买”的成功率。

但广交会的目标不仅仅是助力客商做成生意，它还要让生意做得更大、更有竞争力。本届广交会参展企业中，拥有国家高新技术、专精特新“小巨人”、制造业单项冠军等称号的企业8000多家，比上届增长超过40%；94%的参展企业将带来新产品，64.8%将展出自主知识产权产品。从服装、家电和家具的出口“老三样”，到新能源汽车、锂离子电池、太阳能电池等“新三样”，再到一批人形机器人、智能设备、无人驾驶产品等首次亮相，广交会不仅向世界展示中国制造多样性和创新性，也为全球客商触摸技术前沿、把握行业趋势、抢占市场先机提供了更广阔的平台，为全球经济发展注入了澎湃新动力。

广交朋友，是广交会“圈粉”全球客商的又一重要因素。我们看到，第一次参加广交会的巴西采购商莱安德罗·里贝罗计划在广州待到11月初，并约好了去一些中国企业参观；伊拉克采购商莱思·H·艾哈迈德则早早和中国供应商达成了合作协议，用他的话说“不仅能赚到钱，还结交到了朋友”。不管是“新广交”还是“老广交”，不同的肤色、不同的语言、不同的文化在一次次握手、交谈中逐渐加深了解和信任，也让广交会成了中国与世界交流交往的重要窗口与平台。

广东人常说，人气就是“财气”。在全球经济一体化的今天，广交会为何依然能“圈粉”全球客商？答案就在这一次次洽谈、一个个成交的数字背后。人气旺盛的广交会，让世界触摸中国经济发展强劲脉搏，见证的是中国对外开放的决心，更是中国与世界共享发展机遇的担当。

（文丨李妹妍）

(责编：于洋、徐祥丽)