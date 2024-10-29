新华社科威特城10月28日电（记者尹炣）萨那消息：也门胡塞武装28日说，该组织在阿拉伯海、红海和曼德海峡袭击了3艘商船。

胡塞武装发言人叶海亚·萨雷亚在该组织控制的马西拉电视台发表声明说：“为支持巴勒斯坦和黎巴嫩对以色列的抵抗，我们进行了3次军事行动，作为继续对以色列实施海上封锁的一部分。”

萨雷亚说，第一次军事行动使用两架无人机对阿拉伯海南部一艘集装箱货船发动了“准确袭击”，第二次行动使用巡航导弹对位于阿拉伯海的一艘集装箱货船实施了袭击，第三次行动则使用弹道导弹在红海和曼德海峡对一艘散装货船发动了袭击。萨雷亚说，在以色列对加沙地带和黎巴嫩的“侵略”停止之前，胡塞武装的袭击不会停止。

据了解，3艘遇袭货船均悬挂了利比里亚国旗。

去年10月新一轮巴以冲突爆发后，也门胡塞武装使用无人机和导弹多次袭击红海和阿拉伯海水域目标，要求以色列停止在巴勒斯坦加沙地带的军事行动。今年1月12日以来，美国和英国多次对胡塞武装目标发动空袭，造成人员死伤。3月14日，胡塞武装领导人宣布对“关联以色列”船只的打击范围扩大到印度洋南部海域。

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