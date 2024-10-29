新华社耶路撒冷10月28日电（记者冯国芮 王卓伦）以色列议会28日通过两项法案，禁止联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处（近东救济工程处）开展有关活动。

据以色列媒体报道，以色列议会当天以92票赞成、10票反对的表决结果通过第一项法案，禁止近东救济工程处明年在以色列开展任何活动或提供任何服务。以色列议会随后以87票赞成、9票反对的表决结果通过第二项法案，将断绝以色列与近东救济工程处的官方接触。

近东救济工程处主任专员拉扎里尼当天在社交媒体上发文表示，以色列议会开创了一个“危险的先例”，违反了《联合国宪章》以及根据国际法应承担的义务。拉扎里尼强调，以色列此举只会加深巴勒斯坦人特别是加沙地带民众的苦难。

据巴勒斯坦通讯社28日报道，巴勒斯坦总统府发言人鲁代奈当天对以色列的立法决定予以谴责，强调以色列此举违反国际法，是对联合国决议的挑战。鲁代奈表示，此举不仅针对难民，而且针对联合国和全世界。

近东救济工程处成立于1949年，主要负责向生活在约旦河西岸、加沙地带以及约旦、叙利亚和黎巴嫩的巴勒斯坦注册难民提供人道主义救助、教育和医疗等服务。去年10月新一轮巴以冲突爆发后，该机构在向加沙地带民众提供人道主义援助方面发挥了关键作用。

以色列一直称近东救济工程处在加沙地带的工作人员中有人与恐怖组织有联系。今年4月22日，联合国一个独立小组发布一份最终调查报告，指出以色列尚未提供证据证明近东救济工程处工作人员与恐怖组织有牵连。

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