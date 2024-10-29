新华社日内瓦10月28日电（记者曾焱）世界气象组织28日发布的一份报告显示，2023年温室气体浓度创下新纪录，地球在未来许多年都将面临气温升高的问题。

这份年度《温室气体公报》说，二氧化碳在大气中积累的速度超过了人类历史上的任何时期，过去20年里二氧化碳浓度上升11.4%。公报分析说，去年由于大规模植被火灾导致二氧化碳排放增加，森林吸碳能力可能下降，加上人类活动和工业活动造成的化石燃料二氧化碳排放量居高不下，共同推动温室气体浓度上升。

公报说，相比2022年，去年大气中二氧化碳浓度增加了2.3ppm（1ppm为百万分之一），已连续12年年度增长量超过2ppm。

数据显示，2023年全球平均地表二氧化碳浓度达到420.0ppm，甲烷浓度为1934ppb（1ppb为十亿分之一），一氧化二氮浓度为336.9ppb，分别是工业化前水平的151%、265%和125%。

世界气象组织副秘书长科·巴雷特表示，在不久的将来，气候变化本身可能会使生态系统成为更大的温室气体排放源。野火可能会向大气中释放更多的二氧化碳，而变暖的海洋可能吸收更少的二氧化碳。因此，更多的二氧化碳将留在大气中，加速全球变暖。

上一次地球出现类似的二氧化碳浓度是在300万至500万年前。那时的温度比现在高2至3摄氏度，海平面比现在高10至20米。

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