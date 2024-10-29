新华社北京10月28日电 题：石破茂的失算与失败

新华社记者刘赞 姜俏梅

日本首相石破茂20多天前意气风发地宣布解散众议院并提前举行大选时或许没想到，这场原本在外界看来应该稳赢的赌局竟然输得这么惨。在27日举行的众议院选举中，他领导的自民党自2012年重新上台以来首次失去在众议院的单独过半数席位，甚至与执政伙伴公明党加在一起也未能超过半数。

分析人士指出，将执政党议席数过半作为选举目标的石破遭遇重大失败，其背后是他和自民党领导层忽视民意变化的失算，也有选举制度放大民意不满的因素。未来日本政局将进入混乱期，石破即便能逃过下台命运，未来执政之路也不会平坦。

过于着急的解散

石破9月27日赢得自民党总裁选举，10月1日当选日本首相。在自民党总裁选举期间，他曾表示，自民党并未在“政治和金钱”问题上获得选民理解，自民党总裁有责任向国民说明，何时解散众议院不能因自民党自身利益而随意决定。

由于石破此前与党内涉及“黑金”丑闻的主要派阀保持距离，且对“黑金”丑闻多有批评，上述表态被普遍理解为，他上台后不会马上解散众议院举行大选，而会花时间处理“黑金”丑闻。

然而，还未等正式成为首相，石破便于9月30日宣布上台后将于10月9日解散众议院，10月27日进行大选，创造了二战后首相当选后解散众议院的最快纪录。颠覆性转变令舆论大跌眼镜、纷纷质疑，在野党更是公开指责石破不讲信用，批评他没上任就要动用解散众议院这一首相专权。

石破之所以急着解散众议院举行大选，是要趁着选民对新首相“新鲜感”带来的高支持率赢下大选，后面便能以“民意授权”为名顺利执政，石破的前任岸田文雄就曾使用这一方式并获得成功。但石破显然未能料到，自己上台前后巨大的立场变化引发了舆论不满。

京都大学教授大村华子表示，石破快速宣布解散众议院错误估计了无党派选民的立场。日本约有六七成选民不属于任何党派，他们更容易因为对现状不满而改变立场。日本《朝日新闻》27日的出口民调显示，仅有14%的无党派选民选择支持自民党，低于2021年大选的19%。

被放大的不满

除了过快解散众议院外，石破对“黑金”丑闻的处理也难让选民满意。他不仅未能在国会给在野党充分的质询时间，对待涉事议员也态度暧昧，一方面迫于舆论压力削减对其参选的支持，另一方面又给其所在支部拨付2000万日元“扩大党势活动费”。此举遭到舆论广泛批评，社交网络甚至出现“也请给我2000万”的流行语。

石破刚上台时，其内阁支持率在多家民调中均超过40%。而仅过了两周多时间，日本时事社17日公布的民调结果就显示，石破内阁支持率已下滑至28%，为2000年以来历届内阁最低水平，跌至30%以下的“危险水域”。不过，该支持率仍高于其他政党不到10%的水平。分析人士指出，此次众议院选举结果出现逆转，与日本的选举制度不无关系。

日本众议院选举采用小选区制和比例代表制相结合的制度，其中小选区制是指每个选区只选一名议员，由得票最多者当选。比例代表制则是选民选择政党，政党按得票比例分配议席。在众议院465个议席中，小选区议席为289个，占比超60%。

在以小选区制为主的选举制度下，支持率的变化很容易被放大。过去自民党仅凭30%多的支持率就能取得压倒性胜利，便与此有关。在此次选举中，自民党的政党支持率下降其实并不那么明显，但小部分支持者的倒戈就可能带来议席数的巨大变化。石破急于解散众议院的失算被选举制度放大，酿成失败。

难料的执政前景

从选后议席数看，自民党占191席，仍为众议院第一大党；执政联盟共215席，距离过半数还差18席。分析人士认为，未来石破除了拉拢部分无党派人士，很可能将拥有38个议席的日本维新会和拥有28个议席的国民民主党作为重点拉拢目标。

这是10月28日在日本东京拍摄的日本各大媒体报道众议院选举。新华社记者张笑宇摄

然而，上述两党目前都否认将加入执政联盟。如果石破无法找到联合执政的盟友，20世纪90年代多个在野党联合起来推翻自民党政权的情景可能再次上演。

不过，目前对石破和自民党有利的条件是，在野党并不团结。在野党与无党派议员加在一起只有250个议席，要形成议席过半数的政治联盟至少需要日本维新会和国民民主党这两个拥有较多议席的政党同时加入。而日本维新会干事长藤田文武28日明确表示，该党不会主动提出加入执政联盟，且因与最大在野党立宪民主党政策理念不合也难以与其结盟。

根据日本宪法，大选后30天内应召集特别国会选举新一任首相。此前这段时间各政治势力的合纵连横，将决定石破能否继续执政，抑或成为日本战后在任时间最短的首相。

即便石破能逃脱下台的命运，他未来的执政道路也不会平坦：要么他的政府成为少数派政府，要么执政联盟里加入新政党对他形成更多牵制。同时，此次大选失利可能促使自民党内要求追究失败责任以及更换新总裁，以便征战明年参议院选举，石破可能面临党内压力。

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