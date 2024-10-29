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英媒：美国富豪“烧钱”影响总统选举

2024年10月29日08:38 | 来源：新华网
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　　新华社北京10月28日电 英国《金融时报》27日报道，今年的总统选举有望成为美国历史上最昂贵的一届，截至本月中旬，民主、共和两党总统候选人卡玛拉·哈里斯与唐纳德·特朗普及其各自阵营已筹集超过38亿美元资金。公开披露信息显示，其中至少6.95亿美元、即超过总金额的18%，来自亿万富豪阶层。

　　这篇报道说，少数大“金主”正对今年的美国总统选举筹款产生“巨大影响”，可能左右选举结果。在《福布斯》杂志美国亿万富豪榜上的800人中，至少144人出资对今年美国总统选举施加影响。

这是2019年7月31日在美国华盛顿拍摄的美元纸币。新华社记者刘杰摄

这是2019年7月31日在美国华盛顿拍摄的美元纸币。新华社记者刘杰摄

　　另外，一些支持者组织不公开捐款者身份，因此亿万富豪在选举中砸下的捐款额可能被低估。例如，美国《纽约时报》披露微软联合创始人比尔·盖茨捐给一个支持哈里斯的组织5000万美元，但这笔钱并未反映在公开披露信息中。

　　《金融时报》梳理发现，支持哈里斯的知名富豪包括：脸书联合创始人达斯廷·莫斯科维茨、领英网联合创始人里德·霍夫曼和纽约市前市长迈克尔·布隆伯格。支持特朗普的知名富豪包括：银行业富豪蒂姆·梅隆、企业家埃隆·马斯克、赌博业大亨遗孀米丽娅姆·阿德尔森。

　　马斯克已给特朗普捐款至少7500万美元，并在多个“摇摆州”面向选民推出“百万美元大抽奖”活动。

　　据《金融时报》统计，截至10月16日，哈里斯方面总共筹得大约21.5亿美元，特朗普一方筹得大约16.8亿美元。

　　至于不同富豪“站队”两大阵营的原因，报道提及，霍夫曼曾批评特朗普的经济方案“短视”，会导致更高通货膨胀、经济稳定性下降和低增长。马斯克则称，如果由民主党政府过度监管导致的“扼杀”趋势无法逆转，“我们到不了火星”。

　　美国总统选举将于11月5日投票，哈里斯与特朗普选情依然胶着。美国“明晰政治”网站最新数据显示，特朗普在7个关键“摇摆州”仅平均领先哈里斯0.9个百分点，在全国性民调中仅平均领先0.1个百分点。（海洋）

(责编：崔译戈、徐祥丽)

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