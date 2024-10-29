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日美军演出事故　自卫队“鱼鹰”受损

2024年10月29日08:37 | 来源：新华网
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　　新华社北京10月28日电 参加日美联合军事演习的日本陆上自卫队一架“鱼鹰”式运输机27日起飞失败并受损。这是去年11月驻日美军一架“鱼鹰”机毁人亡重大事故以来，该型机再次发生事故。

　　这架“鱼鹰”飞机27日上午从冲绳县与那国岛陆上自卫队基地起飞时发生事故。日本媒体发布的视频显示，飞机刚离地，机身大幅度左右摇摆并向地面落下。

　　日本防卫省说，这架飞机在摇摆中左翼碰撞地面，机体受损。机组人员和乘员共16人，没有人受伤。

这是2023年11月25日在日本冲绳美军普天间基地驻留的“鱼鹰”运输机（资料照片）。新华社记者冯武勇摄

这是2023年11月25日在日本冲绳美军普天间基地驻留的“鱼鹰”运输机（资料照片）。新华社记者冯武勇摄

　　出事“鱼鹰”正参加日美大规模联合军事演习，演练“运送灾民”。

　　陆上自卫队将调查这起事故，并决定暂时停飞全部17架“鱼鹰”。

　　“鱼鹰”由美国研制，属于倾转旋翼机，发动机及螺旋桨的方向可以改变，既可以像直升机一样垂直起降，也可以像普通固定翼飞机一样水平高速飞行。2000年以来，“鱼鹰”运输机坠毁事故多发，迄今造成逾50名美国军人死亡。去年11月，驻日美军一架 “鱼鹰”坠海，机上8人全部死亡。据日本共同社报道，这是“鱼鹰”服役以来死亡人数最多的事故。那次事故后，美军一度停飞全部“鱼鹰”。

2012年8月3日，在美国首都华盛顿，一架“鱼鹰”倾转旋翼机抵达五角大楼。新华社记者方喆摄

2012年8月3日，在美国首都华盛顿，一架“鱼鹰”倾转旋翼机抵达五角大楼。新华社记者方喆摄

　　就在本月23日，一架参加日美联合军演的陆上自卫队“鱼鹰”因故障指示灯报警而紧急着陆。

　　冲绳县知事玉城丹尼28日对“鱼鹰”又一次发生事故表示“极为遗憾”。他强调，冲绳县9月就敦促驻日美军和自卫队停止在冲绳使用这型“有缺陷”的飞机。

　　据日媒报道，本次日美联合军演项目还包括用“鱼鹰”运送自卫队和美军伤员。冲绳县内外40个民间团体25日发表联合声明，敦促停止军演，反对“一切战争准备”和“把冲绳战场化”。

　　逾七成驻日美军基地集中在冲绳县。多年来，美军犯罪、军机坠毁以及高空坠物、噪音骚扰等事件频繁发生，当地民众苦不堪言，要求美军基地搬走的呼声持续高涨。（惠晓霜）

(责编：崔译戈、徐祥丽)

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