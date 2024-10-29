新华社北京10月28日电 日本自由民主党27日在国会众议院选举中因“黑金”丑闻遭受重创，不仅自身失去过半议席地位，甚至其与公明党组成的执政联盟也没能过半。新任党总裁石破茂出任首相不足一月，因这次惨败面临党内追责呼声，能否维持政权，前景不妙。

“严厉的审判”

“我们受到了严厉的审判。”27日晚，石破茂在日本广播协会一档节目中脸色阴郁地说，对自民党而言，这次选举“非常艰难”。

日本媒体28日公布的计票结果显示，众议院465个席位中，自民党仅获191席。这是自民党自2009年以来最差战绩。那一年，民主党上台，自民党直到2012年方夺回政权。

自民党去年年末曝出党内派系设秘密资金吃回扣丑闻，民意支持率受重挫，一直难见起色。今年8月，时任首相岸田文雄宣布放弃竞选连任党首。投票日前不久，媒体曝出，因“黑金”丑闻未获得自民党提名的一批“独立”候选人仍旧获得来自自民党的竞选资金，在日本社会进一步激起众怒。

这是10月28日在日本东京拍摄的日本各大媒体报道众议院选举。新华社记者张笑宇摄

牵涉“黑金”丑闻的多名政客在本届众议院选举中落选，包括前文部科学大臣下村博文。另外，包括前干事长甘利明在内的多名自民党重量级人物也未能当选。

受自民党“黑金”丑闻拖累，执政伙伴公明党议席减少8席，降至24席，党首石井启一在小选区落选。这是继2009年后公明党党首再次落选。

即便算上因“黑金”丑闻未获自民党提名、以独立候选人身份当选的几名前议员，执政联盟距离过半所需的233席仍有差距，未能达到石破茂选前设定的“胜负线”。

一名自民党籍前阁僚直言：“执政党未能过半数是首相的责任。”

石破茂承认，就“黑金”丑闻，自民党反省不够，远未能重获国民信任。他同时表示无意辞职，“为了实现我们提出的政策，必须尽最大努力”。

东京大学政治与公共政策学教授牧原出告诉美联社记者，“国民对秘密基金丑闻的批判越来越强烈”，越来越呼吁公平，拒绝议员政客特权。他认为石破茂需要落实政治改革才能赢回国民信任。

“政权更替的前夜”

政治改革是石破茂在首相就职演说中的主张之一，也是最大在野党立宪民主党新任党首野田佳彦在这次选战中打出的旗号。共同社报道，野田借此吸引温和派选民的策略奏效，立宪民主党所获议席从上届98席猛增至148席。

这名前民主党籍首相27日晚说，立宪民主党实现阻止执政联盟过半这一目标，取得“重大成就”。他愿意与国民民主党等其他在野党真诚对话、寻求共识，争取联合执政。他本人将在新一届众院开幕当天的首相指名选举中争取当选。

在野田看来，只有实现政权更替才能实现政治改革。“我们现在的确处于政权更替的前夜，”他说，“这不是结束，而是开始。”

不过，日本立命馆大学政治学教授上久保诚人早些时候接受法新社采访时指出，野田的立场“在某种程度上与自民党相似，他基本上是保守派”，许多选民因而觉得立宪民主党或野田可以替代自民党。然而东京大学教授牧原认为，立宪民主党缺少切实可行的政策，如果现在上台并试图改变现行经济和外交政策，最终只会垮台。

无论立宪民主党还是自民党，能否找到盟友形成议会多数，前景并不明朗。一些在选举中斩获颇丰的主要在野党已经表示拒绝与自民党联手。

国民民主党与立宪民主党同样是从原民主党分裂出来，在本次选举中获得28席，比上届增加三倍。党首玉木雄一郎27日表示，不会考虑与自民党或公明党联合执政，但愿意就具体政策与其他政党展开合作，无论对方是执政党还是在野党。

另一在野党日本维新会获38席，较上届减少5席。党首马场伸幸27日同样表示不会与自公两党联合执政。同时，这一右翼政党与立宪民主党政策分歧较大，联手前景成疑。

恐成“短命的内阁”？

日本瑞穗信息研究所高级经济学家酒井才介接受路透社采访时说：“选民对执政联盟的审判比预期更严厉，围绕本届政权延续的不确定性增加了。”

石破茂9月27日当选自民党新任总裁，10月1日当选首相，9日就宣布解散众院、提前大选，创下战后首相当选后解散众议院的最快纪录。他本想趁热打铁，打在野党一个措手不及，但事与愿违。

自民党“二号人物”、新任干事长森山裕向石破茂建议尽快提前大选。日本媒体推测森山可能引咎辞职，替石破茂为选举失利担责。有分析认为，石破茂当选首相还不到一个半月，现在就下台，可能会导致日本政局动荡。而且，美国总统选举定于11月5日投票，如果届时日本首相人选未定，可能引发外交风险。

美联社称，石破茂可能至少能坚持到12月底国会通过一些关键预算案之后，只是，自民党如今凝聚力下降，日本可能再次进入“短命内阁”时期。（胡若愚）

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