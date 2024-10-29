新华社比什凯克10月28日电（记者关建武）吉尔吉斯斯坦鲁班工坊揭牌仪式日前在吉首都比什凯克的吉国立技术大学举行，吉尔吉斯斯坦能源部部长、中国驻吉大使等出席仪式。

吉能源部部长伊布拉耶夫表示，鲁班工坊的揭牌是吉方加强教育基础设施建设以及培养建筑、水利工程、能源和机械工程等关键领域高素质人才的重要一步。这一合作创建的现代化实验室和智慧教室将为吉尔吉斯斯坦学生打开新视野，提高他们的知识和技能水平。感谢中方对该项目的支持。

出席活动的吉方嘉宾说，期待鲁班工坊这一创新平台，为吉中两国在能源、交通、基础设施建设等领域的重要合作项目输送大量高素质人才，为促进双边贸易和两国经济发展作出贡献。

中国驻吉大使杜德文致辞表示，在吉建设鲁班工坊是落实两国元首共识、深化中吉教育领域合作的重要举措和成果，充分体现了中吉关系的高水平和中国人民对吉人民的深厚情谊。相信鲁班工坊将为吉方培养工业领域高素质人才作出贡献。

据了解，吉尔吉斯斯坦鲁班工坊主要培养水利水电工程、电气工程及自动化、机械设计制造及自动化、道路与桥梁工程技术等专业人员。工坊搭建了具有世界先进水平的智慧教室，以及符合吉方人才培养需求的15个现代化实验实训室，总面积超过1000平方米。

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