新华社东京10月28日电 据多家日媒报道，在因提取设备的相机故障导致作业中断一个多月后，日本福岛第一核电站2号机组反应堆内核燃料残渣的试提取工作于28日重启。

作业从当地时间28日上午开始。长20多米的伸缩式管型核残渣提取机械设备将抓取最多3克核残渣。预计提取机械设备抵达核残渣需要约一周时间，将核残渣提取出来总计需要两周。如果核残渣试提取成功，工作人员将分析其成分和硬度等，供研究正式取出核残渣方案参考。

福岛第一核电站2号机组核残渣试提取工作始于今年9月10日。但东京电力公司9月17日发布消息说，提取机械设备前端的两台相机被发现没有传回影像，作业被迫中断。更换相机后，中断一个多月的核残渣试提取作业得以重启。

据估算，福岛第一核电站1至3号机组反应堆底部堆积核残渣共约880吨。最初计划在2021年内启动取出核残渣工作，但由于设备研发和改良耗时较长等原因，工期一拖再拖。今年8月下旬，在试提取作业准备阶段还发生了设备安装错误，导致试提取作业启动推迟。

2011年3月11日，日本东北部海域发生9.0级强震，引发特大海啸。受地震、海啸双重影响，福岛第一核电站全部6个机组中的1至3号机组反应堆发生堆芯熔毁，形成核燃料残渣。核残渣具有强放射性，如何取出3个反应堆安全壳内部的核残渣被认为是福岛核电站报废的最大挑战。

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