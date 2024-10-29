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中国第14批赴南苏丹（瓦乌）维和工兵分队高标准通过联合国第四季度装备核查

2024年10月29日08:31 | 来源：人民网-国际频道
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人民网内罗毕10月28日电（记者黄炜鑫、通讯员王军杰）近日，中国第14批赴南苏丹（瓦乌）维和工兵分队高标准通过联合国第四季度装备核查，中国维和工兵分队的装备保养水平、营区综合建设，受到核查官员的一致认可与高度评价。

听取工作汇报。王军杰摄

汇报现场。王军杰摄

此次核查，联合国驻南苏丹特派团抽组多个部门人员组成核查组，分别对我维和工兵分队瓦乌、科瓦乔克两个营区展开装备核查。

展开装备核查。秦贵君摄

装备核查现场。秦贵君摄

核查过程中，他们通过听取工作汇报、实地逐项查验、随机抽例演示等方式，重点对车辆装备、武器弹药、医疗设施、营房水电、炊事给养、消防设施等数百项内容，进行了全要素、全方位的核查评估。

核查发电设备。邓原淘摄

核查发电设备。邓原淘摄

检查枪支性能。孙千摄

检查枪支性能。孙千摄

据了解，联合国对维和部队的装备核查，每季度组织一次，是对出兵国所提供的装备能否满足联合国要求进行的数质量综合评估。此次核查期间，维和官兵结合自身岗位，准确介绍物资器材数量质量情况，熟练准确操作使用各类装备器材，受到核查组的高度评价。

检查装备性能。谢坤摄

检查装备性能。谢坤摄 

核查储存药品。王军杰摄

核查储存药品。王军杰摄

在过去的10个月中，维和工兵分队官兵有计划地开展营区升级改建工作，常态落实日常性的装备维护保养，确保营区环境、各项装备能够完全达到遂行维和任务相关要求。

图7.检查给养物资。马骞摄

检查给养物资。马骞摄

自进驻任务区以来，中国第14批赴南苏丹（瓦乌）维和工兵分队先后完成补给线修复、机场设施修缮、UN超级营地改建升级、人道主义援助等各类维和行动，先后四次高标准通过了联合国装备核查。中国维和工兵的专业能力受到联南苏团官员和当地群众的高度评价。

核查官员称赞。王军杰摄

核查官员称赞。王军杰摄

(责编：曹欣悦、杨牧)

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