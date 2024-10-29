人民网阿布贾10月28日电（记者姜宣） 当地时间25 日，由中国驻乍得大使馆主办、中国石油非洲公司牵头承办的“中国美食节”活动于乍得首都恩贾梅纳成功举行。乍得外交部部长代表法蒂玛、文化部秘书长乌斯曼先生和财政部、石油部、移民局、国家石油公司代表，以及众多乍得友好人士等共计260人参与此次活动。中国驻乍得大使王晰宁出席活动。中外嘉宾一同品味中国美食，领略舌尖上的中国风情，探寻中国传统文化的独特魅力。

中外嘉宾在“品中华美食 叙中乍友谊”签到墙上签字。主办方供图

本次活动以“品中国美食、叙中乍友谊”为主题，搭建了6个展台，在50多米长廊上建成了中国特色小吃街，让嘉宾们深入体验中国多元的饮食文化，品尝到地道的中国味道。展台上摆放了6道造型别致的糕点，香脆的麻花、酸甜的山楂等零食琳琅满目，以及爽滑的冰粉、软糯的汤圆，还有筋道的陕西凉皮、酥脆的肉夹馍，山东大煎饼、四川麻辣烫等。乍得“文化全景”协会会长克洛蒂娜感慨道：“这些中国美食太美味了，每一种都有独特的风味，让我仿佛置身于中国的大街小巷，感受到了中国饮食文化的博大精深。”

乍得友人品尝中国美食煎饼。主办方供图

陕西凉皮+清真肉夹馍受到乍得友人欢迎。主办方供图

法蒂玛女士（前左二）与中国驻乍得大使王晰宁（右三）观摩包饺子。主办方供图

恩贾梅纳大学孔子学院的学生们对中国饺子情有独钟。主办方供图

除品尝美食外，美食节还专门设置互动体验区和文化展示区，乍得朋友体验了包饺子和剪纸等活动。美食节邀请了乍得著名女歌手 Genvieve Matibeyee 前来助阵，热爱音乐的中乍方员工随着歌声纷纷上台共舞，美食节气氛热烈非凡。随后，孔子学院师生们表演的舞蹈《昭君出塞》，更是赢得了在场嘉宾的阵阵掌声。

“中国美食节”活动是中国驻乍得大使馆举办的“中国文化周”系列活动重要组成部分，是对2024中非合作论坛北京峰会“十大伙伴行动”中的“文明互鉴伙伴行动”的生活实践。通过活动，乍得民众更好地了解了中国历史和文化。同时，不少乍得人也更加了解了中国石油在乍得的工作，人们对中企为该国经济社会发展所做的贡献表示感谢。

乍得舞者。主办方供图

孔子学院的学生表演中国舞《昭君出塞》。主办方供图

四川麻辣烫也是最爱乍得朋友们青睐的美食。主办方供图

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