人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

“中国美食节”活动在乍得成功举办

2024年10月29日08:23 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网阿布贾10月28日电（记者姜宣） 当地时间25 日，由中国驻乍得大使馆主办、中国石油非洲公司牵头承办的“中国美食节”活动于乍得首都恩贾梅纳成功举行。乍得外交部部长代表法蒂玛、文化部秘书长乌斯曼先生和财政部、石油部、移民局、国家石油公司代表，以及众多乍得友好人士等共计260人参与此次活动。中国驻乍得大使王晰宁出席活动。中外嘉宾一同品味中国美食，领略舌尖上的中国风情，探寻中国传统文化的独特魅力。

中外嘉宾在“品中华美食 叙中乍友谊”签到墙上签字。主办方供图

中外嘉宾在“品中华美食 叙中乍友谊”签到墙上签字。主办方供图

本次活动以“品中国美食、叙中乍友谊”为主题，搭建了6个展台，在50多米长廊上建成了中国特色小吃街，让嘉宾们深入体验中国多元的饮食文化，品尝到地道的中国味道。展台上摆放了6道造型别致的糕点，香脆的麻花、酸甜的山楂等零食琳琅满目，以及爽滑的冰粉、软糯的汤圆，还有筋道的陕西凉皮、酥脆的肉夹馍，山东大煎饼、四川麻辣烫等。乍得“文化全景”协会会长克洛蒂娜感慨道：“这些中国美食太美味了，每一种都有独特的风味，让我仿佛置身于中国的大街小巷，感受到了中国饮食文化的博大精深。”

乍得友人品尝中国美食煎饼。主办方供图

乍得友人品尝中国美食煎饼。主办方供图

陕西凉皮+清真肉夹馍受到乍得友人欢迎。主办方供图

陕西凉皮+清真肉夹馍受到乍得友人欢迎。主办方供图

法蒂玛女士（前左二）与中国驻乍得大使王晰宁（右三）观摩包饺子。主办方供图

法蒂玛女士（前左二）与中国驻乍得大使王晰宁（右三）观摩包饺子。主办方供图

恩贾梅纳大学孔子学院的学生们对中国饺子情有独钟。主办方供图

恩贾梅纳大学孔子学院的学生们对中国饺子情有独钟。主办方供图

除品尝美食外，美食节还专门设置互动体验区和文化展示区，乍得朋友体验了包饺子和剪纸等活动。美食节邀请了乍得著名女歌手 Genvieve Matibeyee 前来助阵，热爱音乐的中乍方员工随着歌声纷纷上台共舞，美食节气氛热烈非凡。随后，孔子学院师生们表演的舞蹈《昭君出塞》，更是赢得了在场嘉宾的阵阵掌声。

“中国美食节”活动是中国驻乍得大使馆举办的“中国文化周”系列活动重要组成部分，是对2024中非合作论坛北京峰会“十大伙伴行动”中的“文明互鉴伙伴行动”的生活实践。通过活动，乍得民众更好地了解了中国历史和文化。同时，不少乍得人也更加了解了中国石油在乍得的工作，人们对中企为该国经济社会发展所做的贡献表示感谢。

乍得舞者。主办方供图

乍得舞者。主办方供图

孔子学院的学生表演中国舞《昭君出塞》。主办方供图

孔子学院的学生表演中国舞《昭君出塞》。主办方供图

四川麻辣烫也是最爱乍得朋友们青睐的美食。主办方供图

四川麻辣烫也是最爱乍得朋友们青睐的美食。主办方供图

(责编：曹欣悦、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部