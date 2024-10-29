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“现代的回望：非洲艺术展”开幕式在清华大学举行

2024年10月29日08:21 | 来源：人民网-国际频道
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人民网北京10月29日电 （记者 万宇）28日下午，“现代的回望：非洲艺术展”开幕式在清华大学艺术博物馆举行。

清华大学副校长杨斌，世界卫生组织荣誉总干事、清华大学万科卫健学院院长、中非中心主任陈冯富珍，坦桑尼亚驻华大使哈米斯·奥马尔，中国政府非洲事务特别代表刘豫锡，南京艺术学院党委书记俞锋，清华大学美术学院党委书记覃川，清华大学美术学院教授、本次展览学术顾问张夫也，清华大学艺术博物馆常务副馆长杜鹏飞，几内亚湾非洲国际艺术博物馆馆长谢燕申先后致辞。来自非洲各国使馆代表，以及清华大学部分师生校友、艺术界与文博界代表等出席开幕式。

本次展览得到几内亚湾非洲国际艺术博物馆支持，由清华大学艺术博物馆和清华大学中国—非洲领导力发展中心联合主办。展览共分“人与神：信仰与仪式”“人与人：权力与情感”“人与万物：有灵的世界”“美的形式：现代艺术的挪用”四个单元，共展出200件（组）作品，从不同的角度展示多彩的非洲艺术。此次展览位于清华大学艺术博物馆四层12号展厅，将持续至2024年12月15日。

清华大学副校长杨斌致辞。人民网记者 万宇摄

清华大学副校长杨斌致辞。人民网记者 万宇摄

2世界卫生组织荣誉总干事、清华大学万科卫健学院院长、中非中心主任 陈冯富珍致辞

世界卫生组织荣誉总干事、清华大学万科卫健学院院长、中非中心主任陈冯富珍致辞。人民网记者 万宇摄

3坦桑尼亚驻华大使致辞

坦桑尼亚驻华大使致辞。人民网记者 万宇摄

4中国政府非洲事务特别代表刘豫锡致辞

中国政府非洲事务特别代表刘豫锡致辞。人民网记者 万宇摄

5开幕式现场

开幕式现场。人民网记者 万宇摄

各国来宾参观展览

各国来宾参观展览。人民网记者 万宇摄

来宾参观非洲艺术品

来宾参观非洲艺术品。人民网记者 万宇摄

许多参观者正在观展

许多参观者正在观展。人民网记者 万宇摄

一位参观者拍摄展品

一位参观者拍摄展品。人民网记者 万宇摄

(责编：曹欣悦、杨牧)

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