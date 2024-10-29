中国国家统计局日前发布2024年前三季度国民经济运行情况。初步核算，前三季度中国国内生产总值同比增长4.8%，在全球主要经济体中名列前茅。

国际人士认为，面对复杂严峻的外部环境，中国经济运行总体平稳、稳中有进，反映出经济韧性和政策成效。中国持续推进高质量发展，不断扩大高水平对外开放，不仅有利于自身经济延续回升向好态势，也将为全球经济复苏和增长提供有力支撑。

“凸显出中国经济的强大韧性和巨大潜力”

高盛集团、摩根大通、瑞士银行等国际金融机构近期纷纷上调今年中国经济增速预期，中国经济回升向好态势进一步增强了国际社会对中国发展的信心。

“尽管国际环境复杂多变，中国经济依然保持持续向好态势，中国依然是全球经济增长的引擎。”德国智库席勒研究所创始人兼主席黑尔佳·策普—拉鲁什接受本报记者采访时说，中国产品的国际竞争力日益增强，这将有助于中国经济在第四季度延续增长态势。

“今年前三季度，中国经济同比增长4.8%，经济运行总体平稳、稳中有进。这凸显出中国经济的强大韧性和巨大潜力。”埃及贝尼苏韦夫大学政治与经济学院副教授纳迪娅·埃尔米在接受本报记者采访时说，“中国经济运行稳的总基调没有改变，经济发展质量在稳步提升。”

伊拉克经济学家马哈茂德·巴班表示，观察中国经济发展态势，既要着眼当下，也要放眼长远。“中国走出了一条中国式现代化的新道路。只要我们考察一下10多年来中国基础设施、人均收入、环境质量的巨大变化，以及共建‘一带一路’取得的丰硕成果，我们就会对中国未来发展充满信心。”

穆迪分析公司经济学家哈利·墨菲·克鲁斯日前接受外媒采访时谈到，观察中国第三季度经济数据可以看出，高技术制造业依然是亮点。前三季度，中国规模以上高技术制造业增加值增长9.1%，高技术产业投资同比增长10%，服务业也展现出蓬勃的增长势头。克鲁斯认为，中国一系列经济政策正在发力，“将有助于实现全年经济增长预期目标”。

世界银行前经济学家姆旺吉·瓦奇拉表示，近年来，以科技创新推动经济发展的现象越来越突出。中国布局战略性新兴产业、未来产业，加强科技创新与产业创新深度融合，将为中国经济发展提供新的动能。

“一揽子增量政策有效提振了消费者和企业投资信心”

近期，中国密集推出一揽子增量政策，多部门协同发力打出政策“组合拳”，受到国际社会广泛关注。德国联邦经济发展和对外贸易协会主席米夏埃尔·舒曼表示，中国密集推出的一揽子增量政策，对增强市场信心、激发市场活力发挥了关键作用。中国经济保持增长，对全球市场特别是包括德国在内的与中国经贸关系密切的国家和地区来说意义重大。

“中国出台的一系列宏观经济政策和财政政策，将对中国经济走势产生积极影响。”日本帝京大学教授露口洋介表示，中国在多项新能源技术和装备制造领域处于全球领先水平，以创新为支点，中国正全力推动经济高质量发展。“包括日本在内的世界许多国家都希望通过与中国开展经贸合作，推动本国经济增长。”

泰国国家发展管理研究生院副教授李仁良对本报记者表示，中国经济运行总体平稳、稳中有进，部分得益于中国出台的一揽子增量政策。“一揽子增量政策有效提振了消费者和企业投资信心。”他认为，未来一段时间，中国经济将进一步释放增长潜力。

“在三季度经济数据背后，能感受到中国政府一系列政策在逐步发力。”在纳迪娅看来，通过实施优化营商环境、加强基础设施建设投资、推动产业升级等措施，中国不断激发市场活力和社会创造力，“这不仅为中国经济注入新动力，也为全球经济的复苏和增长提供有力支撑，我对中国经济发展前景充满信心”。

“中国前三季度实现4.8%的经济增长，反映了中国经济的持续复苏能力。”德国蔡特金社会研究论坛研究员玛丽安娜·佩雷拉对本报记者表示，“中国经济增长在全球主要经济体中名列前茅，证明了中国宏观经济政策的有效性，这得益于中国坚持高水平开放和走中国式现代化道路。”

“这些优势使得中国经济在全球竞争中具有强大的竞争力”

在近期的“瑞士企业在中国”调查中，101家瑞士企业的决策者普遍表示对在华业务充满信心，近半数受访者将中国列为三大投资目的地之一，35%的受访者计划增加投资。瑞士巴塞尔大学欧洲全球研究中心副教授拉尔夫·韦伯表示，近年来，瑞士与中国的贸易稳步增长。瑞士的制药、钟表和机械行业在对华贸易中表现尤其突出，医药行业增长最快。

乐高集团首席执行官尼尔斯·克里斯蒂安森多次访问中国，见证了中国的巨大发展变化。“中国为优化营商环境付出了很多努力，乐高集团从中受益良多。”克里斯蒂安森在接受本报记者采访时表示，“近来，中国政府出台了一揽子增量政策，支持扩大内需和提振投资消费，这让我们对中国市场更有信心了。”

沙特媒体报道称，沙特阿拉伯国家石油公司总裁兼首席执行官阿明·纳赛尔日前表示，中国政府推出一揽子增量政策，公司“非常看好”中国的石油消费市场和中国经济发展。纳赛尔强调：“中国是一个巨大的市场，我们正在与合作伙伴一起加大对华投资。”

巴班表示，中国是伊拉克最大贸易伙伴，伊拉克是中国在阿拉伯国家中第三大贸易伙伴。中国还是伊拉克主要的投资来源国。中国高效的基础设施建设能力在伊拉克备受关注，伊方期待学习中方的先进技术和经验。“未来，我们将看到越来越多中企在伊建设学校、道路等基础设施，助力当地经济社会发展。”

中国新能源产业有效对接全球绿色发展需求，前三季度风力发电机组、电动汽车出口分别增长73.9%、22%。“这足以看出中国在保持经济增长的同时，始终坚持生态优先、绿色发展，这不仅推动了中国绿色经济的快速提升，也为全球可持续发展做出榜样、作出贡献。”佩雷拉说。

“中国拥有庞大的市场规模、完整的产业体系和丰富的人力资源，这些优势使得中国经济在全球竞争中具有强大的竞争力。同时，中国还积极推动构建开放型世界经济，加强与各国的经贸合作，为世界经济繁荣和发展作出了重要贡献。”纳迪娅表示。

（本报北京、柏林、开罗、迪拜、华盛顿、东京、曼谷10月28日电 记者俞懿春、刘赫、郭梓云、黄培昭、管克江、李志伟、朱玥颖、杨一）

《 人民日报 》（ 2024年10月29日 03 版）

(责编：卫嘉、白宇)