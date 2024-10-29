本报记者 管克江

沙特首都利雅得西北部的山谷之间，以古城德拉伊耶为中心，一座涵盖酒店、博物馆、商场、餐厅、住宅等多种设施的新城将拔地而起。这个名为“德拉伊耶门”的项目预计投资600多亿美元，到2030年将吸引2700万游客。中建中东公司为这一项目的基础设施建设部分标段提供总承包服务。

午后的阳光照得人睁不开眼。工地上，脚手架林立，数十辆卡车往来穿梭。现场经理艾哈迈德驾驶四驱车带着记者一会儿下坡一会儿爬坡。“德拉伊耶地区是一片山地，将来项目建成后，7平方公里内，地面只有步行街和综合娱乐设施，汽车要从隧道内穿行。这意味着，地上填平和地下隧道挖掘的工作量是巨大的。”

按照工程要求，中企将修建总长度约3900米的双层隧道，上层为行车隧道，下层为市政管线隧道。中企还将建设消防管网、通信网络、电力路灯、监控安保和两座水泵站等。经过两年多的建设，不少标段的隧道已经完工。

不远处，一座数十米高的环岛形钢筋混凝土结构建筑吸引了记者注意。艾哈迈德告诉记者：“去年我参与了这个巨型环岛的混凝土浇筑过程。它一次性浇筑的混凝土量，创下沙特工程史纪录。”

据介绍，这里将是一处行车隧道环岛，共计浇筑混凝土超1.7万立方米。其中，中间板部分耗时20小时，一次性浇筑超6000立方米混凝土。顶板部分连续进行了24小时30分钟的施工，一次性浇筑6650立方米混凝土。如此大的工程量，要在沙特高温环境下完成，挑战不小，对工程管理和调度保障也提出很高要求。去年4月混凝土浇筑完成后，在现场观摩的德拉伊耶门发展机构首席执行官杰瑞·因泽里罗表示：“这样大规模的混凝土浇筑，在沙特是史无前例的。德拉伊耶门项目正在进行的基础设施工程强化了我们的信心，让我们一起见证‘2030愿景’为沙特带来前所未有的变革！”

回到项目部，中建中东沙特分公司副总经理德亚·阿卜杜勒—哈利克向记者展示了一幅沙特地图。图上标注了沙特政府计划发展的巨型基础设施项目，新未来城、红海新城、德拉伊耶门等赫然在列。据估算，各项设施总投资已近7000亿美元。“沙特‘2030愿景’提出了雄心勃勃的基础设施建设计划，以加快经济多元化转型。德拉伊耶门是其中一个重要项目，也是中建中东在沙特承接的第一个基础设施项目。我们将全力以赴，优质履约。”

德亚来自埃及，在中建中东已经工作了14年，参与了6个项目的建设。从普通工程师到项目主管、项目经理，直到成为目前中建中东在沙特职位最高的外籍工作人员。他表示，2017年，他专程去中国广东考察了广交会，那次访华经历让他对中国经济社会发展的巨大成就有了直观感受，并对中企灵活智慧的经营策略有了全新认识。“中企在中东市场不断取得新发展，也为广大外籍员工创造了发展机遇。”德亚说。

按照计划，中建中东德拉伊耶门项目将于2025年交付。德亚说，在各承包商中，中企对项目进度的掌控及其履约能力得到业主高度赞许。“建筑行业是一个艰苦而又充满挑战的工作，但我喜欢挑战。特别是，中企为员工营造了平等宽容的工作环境，我作为外籍员工得到了公司各方面的大力支持。我愿继续与中企一起，在共建‘一带一路’伟大事业中不断取得新成绩。”

（本报利雅得电）

《 人民日报 》（ 2024年10月29日 03 版）

(责编：卫嘉、白宇)