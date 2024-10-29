法鲁克·博里奇

随着中国加快培育新质生产力，新的发展动力必将不断涌现。期待中国朝着既定发展目标不断前进，不断取得新成就，为世界提供新机遇

中国共产党二十届三中全会释放了中国进一步全面深化改革的重要信号，对中国乃至全球未来发展都具有深远影响。中国进一步全面深化改革的总目标是继续完善和发展中国特色社会主义制度，推进国家治理体系和治理能力现代化。全会通过《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》（以下简称《决定》），提出300多项重要改革举措，为中国下一步改革发展描绘了蓝图。

过去10年，我多次到访中国，见证了中国发生的巨大变化。这不仅体现在产业全面升级等宏观维度，也体现在数字支付等细节方面。目前，中国在5G网络、新能源汽车等多个领域的发展处于全球领先地位。《决定》对构建支持全面创新体制机制作出战略部署。随着中国加快培育新质生产力，新的发展动力必将不断涌现。

中国共产党二十届三中全会强调，必须坚持对外开放基本国策，并对完善高水平对外开放体制机制进行重要部署。这充分表明中国开放发展的决心坚定不移。去年10月，在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式现场，我聆听了习近平主席的主旨演讲，深切感受到中国推动建设开放包容、互联互通、共同发展的世界的坚定决心。中国将完善高水平对外开放体制机制，稳步扩大制度型开放，深化外贸体制改革，深化外商投资和对外投资管理体制改革，优化区域开放布局，完善推进高质量共建“一带一路”机制。这将为各方携手中国实现共同发展繁荣创造更有利的条件。

中国进一步全面深化改革、推进中国式现代化，为广大全球南方国家独立自主推进本国现代化树立了榜样。期待中国朝着既定发展目标不断前进，不断取得新成就，为世界提供新机遇。

（作者为波黑“一带一路”促进与发展中心主任、波黑中国友好协会会长）

《 人民日报 》（ 2024年10月29日 03 版）

(责编：卫嘉、白宇)