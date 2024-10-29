王 昱

中索双方日前在索马里首都摩加迪沙举办活动，庆祝中国驻索马里大使馆复馆10周年，并就全面落实2024年中非合作论坛北京峰会成果进行交流。两国携手推进中索战略伙伴关系向前发展，为共筑新时代全天候中非命运共同体贡献力量。

索马里1960年独立后不久即成为第一个同新中国建交的东部非洲国家。建交以来，中索坚持相互尊重、平等相待，在涉及彼此核心利益问题上相互支持。索马里坚定恪守一个中国原则，为支持新中国恢复在联合国合法席位作出积极贡献。2024年中非合作论坛北京峰会期间，习近平主席会见索马里总统马哈茂德，两国元首宣布将中索关系提升为战略伙伴关系，为中索关系发展擘画蓝图。

中国积极支持索马里经济社会发展。中方为索方援建国家大剧院、贝纳迪尔医院、国家体育场等设施。不久前，索马里内政国务部长阿里奥向我提起，他年少时曾在家乡西南州的贝尔加博目睹中国专家组不辞辛劳援助当地，他们当时住的宿舍被当地人亲切地称为“中国屋”，他感叹“中国是索马里的真朋友”。中索两国坚持赓续传统友好、坚守正确相处之道，在经贸、教育、发展援助、人力资源培训等领域交流合作取得丰硕成果。

随着索马里和平进程取得突破性进展，中国驻索马里大使馆2014年10月正式复馆，这充分体现中国高度重视发展中索关系、大力支持索马里和平重建。当年中国驻索马里大使馆被迫撤离之时，索马里友人艾哈迈德受托在索马里内战期间帮助看守馆舍。出于对中国的友好感情，他小心保存大使馆楼前的中国国徽。复馆之后，艾哈迈德专程从老家来到摩加迪沙，把精心保存20余年的中国国徽交还使馆，深情厚谊令人动容。

索马里拥有非洲大陆最长海岸线，地理位置重要，发展潜力巨大。中共二十届三中全会胜利召开，对进一步全面深化改革、推进中国式现代化作出战略部署，将为包括索马里在内的广大非洲国家带来更多发展合作机遇。中方愿同索方一道，在元首外交战略引领下，挖掘合作潜能，拓展发展空间，加强多边协作，在推进现代化道路上携手前行，推动双边关系取得更多新成果，更好造福两国人民。

（作者为中国驻索马里大使）

《 人民日报 》（ 2024年10月29日 03 版）

(责编：卫嘉、白宇)