人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

“越中旅游合作前景广阔”

——探访中越德天（板约）瀑布跨境旅游合作区

本报记者 杨 晔
2024年10月29日06:08 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　图一

　　图二

　　从越南首都河内驱车往东北方向行驶400多公里，一路经过星罗棋布的稻田，越过连绵不绝的原始丛林和崇山峻岭，最终抵达高平省重庆县潭水乡归春河畔，就能看到著名的中越德天（板约）跨国瀑布（见图二，本报记者杨晔摄）。10月14日，中越德天（板约）瀑布跨境旅游合作区宣布正式投入运营，成为中国首个跨境旅游合作区。近日，本报记者到此进行了实地探访。

　　“这样的跨境游真是实惠又便捷”

　　中越德天（板约）跨国瀑布是亚洲第一大跨国瀑布。其中德天瀑布位于中国广西一侧，板约瀑布位于越南高平一侧。水量小时，两条瀑布各自“飞流”；水量大时，两条瀑布合二为一，气势恢宏。漫步在跨境旅游合作区，中方景区打造了“中越风情街”和“中越跨境街”；越方一侧有越南特色美食和民族文化体验。

　　中越德天（板约）瀑布跨境旅游合作区是中越两国政府2015年签订《关于合作保护和开发德天（板约）瀑布旅游资源的协定》后，由中国广西壮族自治区与越南高平省共同建设和实施的项目。根据协定，双方同意在德天（板约）瀑布景区各划出2平方公里，设立跨境旅游合作区，2023年9月15日起试运营。中越双方游客通过预约组团、固定线路、限时跨境、限量跨境、团进团出的模式进行跨境游览。

　　来到跨境旅游合作区越南一侧景区大门口，售票处工作人员主动用中文向记者热情地介绍游览事项。进入景区后，跨境相连的瀑布、奇特的喀斯特地貌等山水风光让人心旷神怡，流连忘返。游客可以选择步行参观，也可以骑马游览。记者在现场看到，除了越南游客，还有不少中国游客和来自其他国家的游客。

　　来自广东佛山的李坚成告诉记者，他是和10多名同事组团来的，这是他第一次到越南。“在旅行社组织下，只需一张身份证，在口岸办理电子护照后，就能快速通关。这样的跨境游真是实惠又便捷。”

　　据了解，跨境旅游合作区正式投入运营后，中越双方相关职能部门将对游客跨境游览模式进一步优化。跨境人数从每方每天限量500人提升至1000人，并根据单日跨境游客数量进行动态调整。跨境旅游合作区开放时间由原来的北京时间10时至17时调整为9时至18时，每个旅游团在对方一侧游览时间由5个小时延长至6个小时。同时，优化跨境手续、简化携带物品申报程序，实现出入境、户政、交警“一窗通办”服务。持护照的游客无需办理其他证件，经景区运营方组团后，即可进入跨境旅游合作区游览。

　　“跨境游的发展会让我的家乡走上致富路”

　　越南村民玉文兵在跨境旅游合作区的一家酒店工作。记者见到玉文兵时，他正骑着一辆崭新的电动三轮车忙碌着（见图一，本报记者杨晔摄）。“这是我的工作专车，中国产的。”玉文兵说。10月恰逢当地一年中最美的月份，随着跨境旅游合作区正式运营，他所在的酒店预订量明显增多，当天往返跨境游的中国游客也很多。为做好接待准备工作，他已连续加班好几天了。“现在我每月到手有640多万越南盾（约合1800元人民币），挺不错的。”

　　瀑布所在的归春河上游，云雾缭绕。玉文兵对记者说：“我家在距此12公里外的板屯村。那里也有很多山泉水，海拔近1000米，交通不便，知名度还不高。但我相信，越中跨境游的发展会让我的家乡走上致富路，到时要请中国朋友们来做客。”

　　在景区摆渡游船的越南老船工阿都是当地岱依族边民，自小生长在归春河畔。得知记者来自中国，他在开船后不久，就提示游船已进入河道中心线中国一侧。与此同时，一艘满载游客的中国游船正从河道中心线越南一侧相向而行。

　　阿都告诉记者，归春河流经越中两国，两岸山水相连。特别是越中板约（德天）瀑布跨境旅游合作区正式运营后，来坐船的游客明显增多，他的收入也增加了。跨境进入越南旅游的中国游客游览时间延长，有利于进一步增加当地旅游业收入。

　　“各国游客到此游玩将有更好的体验”

　　黄氏燕是越南板约瀑布旅游区管委会的一名导游，对当地风景名胜如数家珍。她对记者说，越中板约（德天）瀑布跨境旅游合作区的建设得到两国政府高度重视和支持。当地深挖旅游资源，相继开发出板约瀑布、老虎洞和竹林佛迹寺等知名景点，并在板约瀑布和老虎洞都安排了会中文的员工。“自跨境旅游合作区正式运营以来，从中国来的旅游团明显增多。接下来我们还会加快相关旅游基础设施建设，各国游客到此游玩将有更好的体验。”黄氏燕说。

　　阮氏添是越南星旅行社河内一家办事处的负责人，从事旅游行业已经22年。由于工作原因，她经常往返于中国与越南之间。“今年以来赴越中国游客数量大幅增长。随着包括中国游客在内的国际游客增多，越南旅游市场不断焕发出新的活力。”阮氏添告诉记者。

　　据了解，随着中越跨境旅游合作蓬勃发展，越南赴中国游客数量也在显著增长，游客需求也更加多元化、个性化。游古都、探古迹、赏冰雪、看中国现代化发展成就，成为越南游客来中国旅游的搜索热词。

　　阮氏添去过很多中国城市和旅游胜地。最令她印象深刻的是便捷、多样的支付方式。她告诉记者，跨境旅游合作区电子支付网络建设的推进，将为两国游客提供更好的旅游体验。“越中旅游合作前景广阔，有着共赢的未来。”阮氏添说，自己的事业正加快发展，未来她计划到中国开设营业部。“越中跨境旅游合作日益紧密，希望两国游客能够像朋友一样常来常往。”

　　（本报越南高平电）

　　《 人民日报 》（ 2024年10月29日 15 版）

(责编：卫嘉、白宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部