本报记者 杨 晔

图一

图二

从越南首都河内驱车往东北方向行驶400多公里，一路经过星罗棋布的稻田，越过连绵不绝的原始丛林和崇山峻岭，最终抵达高平省重庆县潭水乡归春河畔，就能看到著名的中越德天（板约）跨国瀑布（见图二，本报记者杨晔摄）。10月14日，中越德天（板约）瀑布跨境旅游合作区宣布正式投入运营，成为中国首个跨境旅游合作区。近日，本报记者到此进行了实地探访。

“这样的跨境游真是实惠又便捷”

中越德天（板约）跨国瀑布是亚洲第一大跨国瀑布。其中德天瀑布位于中国广西一侧，板约瀑布位于越南高平一侧。水量小时，两条瀑布各自“飞流”；水量大时，两条瀑布合二为一，气势恢宏。漫步在跨境旅游合作区，中方景区打造了“中越风情街”和“中越跨境街”；越方一侧有越南特色美食和民族文化体验。

中越德天（板约）瀑布跨境旅游合作区是中越两国政府2015年签订《关于合作保护和开发德天（板约）瀑布旅游资源的协定》后，由中国广西壮族自治区与越南高平省共同建设和实施的项目。根据协定，双方同意在德天（板约）瀑布景区各划出2平方公里，设立跨境旅游合作区，2023年9月15日起试运营。中越双方游客通过预约组团、固定线路、限时跨境、限量跨境、团进团出的模式进行跨境游览。

来到跨境旅游合作区越南一侧景区大门口，售票处工作人员主动用中文向记者热情地介绍游览事项。进入景区后，跨境相连的瀑布、奇特的喀斯特地貌等山水风光让人心旷神怡，流连忘返。游客可以选择步行参观，也可以骑马游览。记者在现场看到，除了越南游客，还有不少中国游客和来自其他国家的游客。

来自广东佛山的李坚成告诉记者，他是和10多名同事组团来的，这是他第一次到越南。“在旅行社组织下，只需一张身份证，在口岸办理电子护照后，就能快速通关。这样的跨境游真是实惠又便捷。”

据了解，跨境旅游合作区正式投入运营后，中越双方相关职能部门将对游客跨境游览模式进一步优化。跨境人数从每方每天限量500人提升至1000人，并根据单日跨境游客数量进行动态调整。跨境旅游合作区开放时间由原来的北京时间10时至17时调整为9时至18时，每个旅游团在对方一侧游览时间由5个小时延长至6个小时。同时，优化跨境手续、简化携带物品申报程序，实现出入境、户政、交警“一窗通办”服务。持护照的游客无需办理其他证件，经景区运营方组团后，即可进入跨境旅游合作区游览。

“跨境游的发展会让我的家乡走上致富路”

越南村民玉文兵在跨境旅游合作区的一家酒店工作。记者见到玉文兵时，他正骑着一辆崭新的电动三轮车忙碌着（见图一，本报记者杨晔摄）。“这是我的工作专车，中国产的。”玉文兵说。10月恰逢当地一年中最美的月份，随着跨境旅游合作区正式运营，他所在的酒店预订量明显增多，当天往返跨境游的中国游客也很多。为做好接待准备工作，他已连续加班好几天了。“现在我每月到手有640多万越南盾（约合1800元人民币），挺不错的。”

瀑布所在的归春河上游，云雾缭绕。玉文兵对记者说：“我家在距此12公里外的板屯村。那里也有很多山泉水，海拔近1000米，交通不便，知名度还不高。但我相信，越中跨境游的发展会让我的家乡走上致富路，到时要请中国朋友们来做客。”

在景区摆渡游船的越南老船工阿都是当地岱依族边民，自小生长在归春河畔。得知记者来自中国，他在开船后不久，就提示游船已进入河道中心线中国一侧。与此同时，一艘满载游客的中国游船正从河道中心线越南一侧相向而行。

阿都告诉记者，归春河流经越中两国，两岸山水相连。特别是越中板约（德天）瀑布跨境旅游合作区正式运营后，来坐船的游客明显增多，他的收入也增加了。跨境进入越南旅游的中国游客游览时间延长，有利于进一步增加当地旅游业收入。

“各国游客到此游玩将有更好的体验”

黄氏燕是越南板约瀑布旅游区管委会的一名导游，对当地风景名胜如数家珍。她对记者说，越中板约（德天）瀑布跨境旅游合作区的建设得到两国政府高度重视和支持。当地深挖旅游资源，相继开发出板约瀑布、老虎洞和竹林佛迹寺等知名景点，并在板约瀑布和老虎洞都安排了会中文的员工。“自跨境旅游合作区正式运营以来，从中国来的旅游团明显增多。接下来我们还会加快相关旅游基础设施建设，各国游客到此游玩将有更好的体验。”黄氏燕说。

阮氏添是越南星旅行社河内一家办事处的负责人，从事旅游行业已经22年。由于工作原因，她经常往返于中国与越南之间。“今年以来赴越中国游客数量大幅增长。随着包括中国游客在内的国际游客增多，越南旅游市场不断焕发出新的活力。”阮氏添告诉记者。

据了解，随着中越跨境旅游合作蓬勃发展，越南赴中国游客数量也在显著增长，游客需求也更加多元化、个性化。游古都、探古迹、赏冰雪、看中国现代化发展成就，成为越南游客来中国旅游的搜索热词。

阮氏添去过很多中国城市和旅游胜地。最令她印象深刻的是便捷、多样的支付方式。她告诉记者，跨境旅游合作区电子支付网络建设的推进，将为两国游客提供更好的旅游体验。“越中旅游合作前景广阔，有着共赢的未来。”阮氏添说，自己的事业正加快发展，未来她计划到中国开设营业部。“越中跨境旅游合作日益紧密，希望两国游客能够像朋友一样常来常往。”

（本报越南高平电）

《 人民日报 》（ 2024年10月29日 15 版）

(责编：卫嘉、白宇)