（也门）奥巴迪·阿克拉姆·瓦特克·加莱布

今年一月，加莱布在北京故宫游览留念。

作者供图

古老而神秘的中国，总是令人心驰神往。

我来自也门。儿时的我就盼着有朝一日能亲身领略中国的魅力，感受这里悠久的历史、灿烂的文明和壮美的景色。高中一毕业，我就迫不及待地收拾行囊，踏上了前往中国的求学之路，转眼6年过去，现在我正在读研。

我喜欢中国的诗词。来到中国，学习之余，我认识、了解并迷上了一位千年前的人物——杜甫。我的中国老师说，杜甫的诗以其深厚的人文情怀和浓郁的社会意蕴而闻名。我觉得，他的诗作就像一杯醇厚浓烈的老酒，喝上一口，令人回味无穷。“露从今夜白，月是故乡明”“烽火连三月，家书抵万金”“白日放歌须纵酒，青春作伴好还乡”……这些经典诗句充满深情，句句都说到了我这个远方游子的心里。

因为喜欢杜甫的诗，我还特意去成都参观了杜甫草堂。走在朴素典雅的院落里，想象着当年诗人在竹林间悠闲散步，在草堂中奋笔疾书，在月夜里仰望星空，我真想穿越回去问问杜甫，是怎么写出“月是故乡明”这种令人瞬间泪目的诗句的。

我的家乡长期饱受战乱摧残，只有父母亲人都平安健康，我才能安心地在中国学习。每每收到家人的信息，“家书抵万金”便是我最真切的感受。我也一直梦想着学成归国后，把在中国学到的专业知识和发展经验都带回去，跟儿时的小伙伴们一起努力，为也门的发展建设贡献力量。

在中国，人们都待我很友好。我以前的邻居是一对老年夫妇，我总是叫他们爷爷奶奶，他们也待我如亲孙子一样充满关切。我总觉得他们一定会长命百岁，相依相伴到天荒地老。然而不久前，邻居奶奶告诉我，爷爷去世了。我一时接受不了，心情十分低落。夜幕降临，华灯初上，我静静地坐在宿舍里上网，开始下意识地搜索杜甫怀念逝者的诗句。我看到了《梦李白二首·其一》里的“死别已吞声，生别常恻恻”，也看到了《蜀相》里的“出师未捷身先死，长使英雄泪满襟”。这些诗句深深触动了我，让我释然了许多：自古以来，没人躲得过生老病死，一个人只要活得有意义、有人怀念就已经足够了。这些来自中国古代的诗句在1000多年后依旧能让一个26岁的也门青年产生深深共鸣。这让我相信，人类的情感总是相通的，只要我们用心去倾听彼此的内心世界，就能够实现真正的沟通和理解。

有位中国朋友曾问我，为什么这么喜欢中国的诗词？我认为：总有一些伟大的力量，让我们体会到世间的美好，让孤独的人感受到温暖，给绝望的人带来希望，使软弱的人变得勇敢。诗词，或许正是这样一种力量。虽然中国古诗词的字数不多，但词句优美、韵律和谐、意境深远，闪耀着智慧的光芒，激发着我们去思考和想象。每读一首好诗，都像在跟诗人进行一次灵魂对话，去赴一场穿越时空的心灵之约。

（作者为大连交通大学也门籍留学生）

《 人民日报 》（ 2024年10月29日 15 版）

(责编：卫嘉、白宇)