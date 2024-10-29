殷墟位于河南安阳市西北郊，是中国第一个有文献记载并经甲骨文及考古发掘所证实的商代晚期都城遗址，也是世界青铜文明的重要代表。

殷墟博物馆与殷墟宗庙宫殿区隔河相望，是全景式展现商文明的国家重大考古专题博物馆。图为殷墟博物馆里展出的殷墟妇好墓出土的铜斝。

人民网俄文专家 叶列娜·达维多娃摄

殷墟博物馆是一座历史文化的宝库。在这里，我近距离地观察一件件青铜器，仿佛看到其上闪烁着的中国古人智慧的火花；我端详一片片的甲骨，试图解读那些古老的文字，仿佛在与中国古人跨越时空对话。在这里，我看到了考古学家如何不遗余力地保护历史，也观察到年轻的甲骨文爱好者们不断用新鲜创意为文物保护注入新的生命力，这份传承让我深受触动。