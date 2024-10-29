良渚，意为“美丽的水中之洲”。良渚文化距今约5300年至4300年，是中国5000多年文明史的重要见证。良渚文化的一个重要特征是玉器文化。良渚遗址出土的玉器类型丰富、制作精美，展示了当时先进的制作工艺。
良渚博物院坐落在浙江杭州市余杭区美丽洲公园内，是全面展示良渚文化的考古遗址博物馆。图为良渚遗址出土的玉器。
捷克记者 丹尼斯·彼得里拉科娃摄
这是我第一次参观展示考古遗址的博物馆，我很喜欢整个展览的极简设计和丰富展陈。良渚文化代表的悠久历史和灿烂文明令人印象深刻，这个博物馆能够帮助参观者更好地感受到中华文明的历史悠久和特色。不了解过去就无法理解现在。
殷墟位于河南安阳市西北郊，是中国第一个有文献记载并经甲骨文及考古发掘所证实的商代晚期都城遗址，也是世界青铜文明的重要代表。
殷墟博物馆与殷墟宗庙宫殿区隔河相望，是全景式展现商文明的国家重大考古专题博物馆。图为殷墟博物馆里展出的殷墟妇好墓出土的铜斝。
人民网俄文专家 叶列娜·达维多娃摄
殷墟博物馆是一座历史文化的宝库。在这里，我近距离地观察一件件青铜器，仿佛看到其上闪烁着的中国古人智慧的火花；我端详一片片的甲骨，试图解读那些古老的文字，仿佛在与中国古人跨越时空对话。在这里，我看到了考古学家如何不遗余力地保护历史，也观察到年轻的甲骨文爱好者们不断用新鲜创意为文物保护注入新的生命力，这份传承让我深受触动。
位于四川广汉市的三星堆遗址被誉为20世纪人类最伟大的考古发现之一，代表了数千年前的古蜀文明面貌和发展水平，是同时期长江流域文化内涵最丰富、面积最大的都城遗址。
三星堆博物馆里展出的青铜人像。
人民网德文专家 奥利弗·弗里奇摄
造型奇特的面具、风格独特的人像、巍然高耸的神树……在三星堆博物馆，我仿佛与来自另一个世界的文明进行了一次交流，心生敬畏。三星堆文化给整个人类文明带来了深远影响，这些来自古老文明的文物不断激发着人们的好奇与想象。
秦始皇帝陵博物院位于陕西西安市临潼区秦陵镇。发现于1974年的秦兵马俑坑出土了大批形体高大、造型生动的兵马俑，为研究秦始皇时代的武士、兵器和秦代的雕塑艺术提供了珍贵资料，已出土的文物展示了秦代社会生产力发展的水平。
参加“未来之桥”中美青年中国中铁基建智能化建造交流活动的美国青年代表参观秦始皇兵马俑博物馆。
美国科罗拉多矿业大学学生 奥布里摄
参观兵马俑是我一直以来的愿望。中国是一个有着悠久历史的国家，我一直对中国历史和文化感兴趣。在中国的几天时间里，我感受到了中国人民的友好，希望以后有机会进一步加深对中国历史和文化的了解。
南昌汉代海昏侯国遗址国家考古遗址公园位于江西南昌市新建区，主要包括遗址博物馆、刘贺墓园保护展示等。自2011年考古发掘以来，该遗址共出土金器、青铜器、铁器、玉器、漆木器等各类珍贵文物超过1万件（套），多层面、多角度展现了汉代的物质文化风貌，对完善秦汉历史研究具有重要学术价值，受到海内外的广泛关注。
南昌汉代海昏侯国遗址博物馆外景。
南昌大学旅游管理学院2022级旅游管理专业土耳其籍研究生 库穆尔库·布斯拉摄
刘贺墓园作为汉代海昏侯国遗址的核心，它的发现为西汉列侯葬制研究提供了典型标本。在参观中，我通过现代技术走进历史场景，沉浸式地与考古遗迹面对面，这种体验令人难忘。希望有更多游客来到这里，开启一场跨越2000年的时空旅程，感受璀璨夺目的中华文化。
考古遗址是探寻历史源流的“第一现场”。近年来，中国许多考古遗址公园和遗址博物馆成为热门“打卡地”，吸引越来越多的外国友人来到现场感知文化的力量，了解源远流长的中华文明，增进文明交流互鉴。
（本报记者白紫微、周輖、王丹，人民网记者花放采访整理；党明玥亦有贡献）
《 人民日报 》（ 2024年10月29日 17 版）
(责编：卫嘉、白宇)
分享让更多人看到